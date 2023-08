Hà Tĩnh giành giải cao tại Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023

Tối 5/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ bế mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Tham dự chương trình có bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu IV. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.