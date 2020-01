Nếp sống mới từ các “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” ở Hồng Lĩnh

Hàng trăm dòng họ ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tích cực tham gia thực hiện mô hình “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương.

Nhà thờ dòng họ Lê Cao vừa mới được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà thờ cũ nhường đất cho phường làm đường giao thông

Năm 2017, nhà thờ dòng họ Lê Cao tại nhà ông tộc trưởng Lê Cao Thắng (tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận) được hoàn thiện và khánh thành với tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Chỉ chưa đầy 2 năm sau, vào tháng 5/2019, phường triển khai làm con đường từ quốc lộ 1A vào thôn Thuận Minh, đi qua phần đất vườn của ông Thắng (gần 100 m2), trong đó nhà thờ dòng họ bị vướng một phần bởi hành lang đường và cần phải tháo dỡ.

Đến thời điểm này, TX Hồng Lĩnh có 226/278 dòng họ ký kết xây dựng dòng họ văn minh an toàn về an ninh trật tự, đạt tỷ lệ 87%

Được tổ dân phố, phường tuyên truyền, vận động trong bối cảnh toàn thị xã đang thực hiện mô hình xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự, chỉ sau một thời gian ngắn, ngôi nhà thờ bề thế mới được xây dựng đã được tháo dỡ và thay vào đó một nhà thờ mới được lùi sâu vào trong đất vườn để nhường đất cho phường làm đường, với sự đồng tình, ủng hộ của các hộ thành viên trong dòng tộc. Ngoài ra, tộc trưởng Lê Cao Thắng còn hiến 100 m2 đất mặt đường.

“Dù cũng có nhiều đắn đo, trăn trở nhưng sau khi bàn bạc thông suốt, mọi thành viên đều sớm đồng tình với việc chung.” - ông Lê Cao Thắng chia sẻ.

Trong các cuộc họp dòng họ, tộc trưởng dòng họ Trần Văn ở xã Thuận Lộc thường dành thời gian phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Tại cuộc tổng kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 06 - Xây dựng mô hình “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2017 - 2019 do Ủy ban MTTQ phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh và các dòng họ, cùng với dòng họ Lê, phường Đức Thuận còn có dòng họ Phan được thị xã tôn vinh, khen thưởng. Ngoài ra còn có 5 dòng họ được phường khen thưởng.

“Từ khi thực hiện chương trình này, việc xây dựng đô thị văn minh của địa phương có sự chuyển biến rõ nét. Mọi cuộc vận động, phong trào đều có sự điều hành trung gian rất hiệu quả của các dòng họ, đứng đầu là các vị tộc trưởng. Chúng tôi coi đây là những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH của địa phương” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đức Thuận Phan Văn Quảng nói.

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 06, TX Hồng Lĩnh đã có 142/226 dòng họ đạt cả 5 tiêu chí Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự

Thời gian qua, bên cạnh sự đổi thay rõ nét trên lộ trình phấn đấu vươn lên trở thành đô thị loại 3, TX Hồng Lĩnh được đánh giá là địa phương luôn đi đầu trong ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH. Đặc biệt, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông luôn nằm ở mức thấp. Kết quả này có sự đóng góp hiệu quả của các dòng họ trong việc thực hiện mô hình “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”.

“Khi nhận được sự chỉ đạo của trên về việc thực hiện mô hình văn minh, ANTT, tôi đã quán triệt và thường xuyên giáo dục con cháu thông qua các ngày lễ tết, giổ tổ, có thưởng phạt rõ ràng, nghiêm minh nên đến thời điểm này dòng họ chúng tôi chưa có biểu hiện, dù nhỏ nhất về vi phạm pháp luật… Con cháu đều nỗ lực xây dựng cuộc sống, phát triển dòng họ và tham gia cùng địa phương xây dựng NTM” - ông Trần Văn Đồng, tộc trưởng dòng họ Trần Văn ở xã Thuận Lộc tự hào nói.

Mô hình dòng họ văn minh, an toàn về ANTT góp phần xây dựng thôn xóm bình yên

Đến thời điểm này, TX Hồng Lĩnh có 226/278 dòng họ ký kết xây dựng dòng họ văn minh an toàn về an ninh trật tự, đạt tỷ lệ 87%. Qua hơn 2 năm thực hiện, đã có 142/226 dòng họ đạt cả 5 tiêu chí Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự. Cũng từ phong trào này, năm 2019, thị xã Hồng Lĩnh đã xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo trong các dòng họ.

Theo bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh, mô hình dòng họ văn minh, an toàn về ANTT đã tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Vũ Huyền