Người Anh nói về văn hóa uống rượu, bia ở Hà Tĩnh

Dù mới hơn 4 tháng sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, nhưng thầy Tom Hill (quốc tịch Anh) hiện là giáo viên ngoại ngữ Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã có những cảm nhận ban đầu khá thú vị về văn hóa uống rượu, bia của người Hà Tĩnh.

Từng làm việc ở nhiều nơi trên thế giới như Bỉ, Ý, Trung Quốc... nên khi tới đất nước Việt Nam, thầy Tom hòa nhập nhanh với cuộc sống ở đây. Vào các ngày lễ, thầy cũng thường cùng bạn bè gặp gỡ, ăn uống.

Rượu, bia đã trở thành “món ngon” không thể thiếu trong bữa tiệc, giúp thầy vui vẻ và dễ dàng giao lưu với mọi người. Trong suy nghĩ của thầy Tom, “văn hóa” uống rượu, bia của những người bạn Hà Tĩnh rất thú vị, tuy nhiên vẫn còn những điều đáng lưu tâm.

Thầy Tom Hill chia sẻ cảm nhận về văn hóa uống rượu, bia của người Hà Tĩnh.

Theo chia sẻ của thầy Tom Hill, người dân Anh uống rượu nhiều hơn ở Hà Tĩnh, nhưng họ chỉ uống một số loại như Vodka và bia, còn ở Việt Nam đa số mọi người uống rượu gạo.

Và ở Anh cũng chỉ những người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được uống. Thậm chí khi muốn vào các quán bar, hay đi mua rượu, bia, người dân Anh phải xuất trình giấy tờ cá nhân như bằng lái xe, hay thẻ căn cước... để chứng minh mình đủ tuổi mua hoặc sử dụng rượu, bia. Nếu vi phạm điều này, người bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt rất nặng.

Ban đầu thầy khá ngạc nhiên khi ở Việt Nam, hầu như tất cả mọi người không kể độ tuổi đều có thể mua rượu, bia ở các cửa hàng tạp hóa, quầy hàng hay siêu thị. Rượu, bia được bày bán ở tất cả mọi nơi và lượng người uống rượu, bia cũng khá nhiều không kể trưa hay tối.

Ở Hà Tĩnh, rượu bia được bày bán tràn lan tại các cửa hàng, siêu thị...

Thầy Tom cũng thừa nhận, đã có nhiều công bố đã chỉ ra rằng, người Anh là người say rượu, bia nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đặc biệt, ở Anh khi đã uống rượu, bia, người uống tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông, họ thường gọi taxi để trở về nhà nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và cho mọi người. Hơn nữa, nếu bị phát hiện uống rượu, bia mà lái xe, cảnh sát Anh sẽ bắt giữ rất lâu và người điều khiển phương tiện sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trong trường hợp lái xe say rượu gây hậu quả nghiêm trọng, chắc chắn họ sẽ bị tòa án truy tố và điểm đến sẽ là nhà tù.

Thầy Tom cũng đã hòa nhập với cuộc sống của người Hà Tĩnh, cũng tham gia nhiều bữa tiệc và thấy ở Hà Tĩnh người ta thường ép nhau uống rất nhiều. Và khi say rượu, bia, nhiều người vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Ở nước Anh, chất cồn nói chung bị đánh thuế rất cao và người mua phải chứng minh mình đủ 18 tuổi thông qua căn cước công dân, bằng lái xe...

Bởi vậy, dẫu uống rượu, bia mang lại những cảm giác phấn khích, vui vẻ hiếm có nhưng trong suy nghĩ của mình, thầy Tom vẫn luôn mong rằng, những chén rượu ở Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng sẽ là những chén rượu vui, tình cảm. Và người uống tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam.

“Dường như rượu, bia ở Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đang được bán với giá quá rẻ nên ai cũng có thể lạm dụng. Ở Anh, chất cồn nói chung bị đánh thuế rất cao và người mua phải chứng minh mình đủ 18 tuổi. Bởi vậy, tôi nghĩ Việt Nam nên có những quy định nghiêm khắc tương tự để hạn chế tình trạng say rượu, bia gây ảnh hưởng trật tự an ninh, an toàn giao thông” - thầy Tom Hill chia sẻ.

Hà Linh