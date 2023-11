Người Lào vui hội That Luang

Diễn ra trong bầu không khí nhộn nhịp của Năm Du lịch Lào 2024, lễ hội That Luang được tổ chức hoành tráng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách.

Lễ hội That Luang diễn ra từ ngày 23-27/11 tại Thủ đô Vientiane, Lào. Cùng thời điểm với ngày khai hội That Luang năm nay là lễ khai mạc chính thức sự kiện Năm Du lịch Lào 2024. Trong ảnh: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon đánh chiêng khai mạc Năm Du lịch Lào 2024 tại quảng trường That Luang ở Thủ đô Vientiane chiều tối 23/11. (Ảnh: Laotian Times)

Năm Du lịch Lào 2024 có chủ đề “Một Thiên đường của văn hóa, thiên nhiên và lịch sử”. Chính phủ Lào kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Năm Du lịch Lào 2024 sẽ thu hút ít nhất 4,6 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế với doanh thu khoảng 700 triệu USD. Trong ảnh: Lễ khai mạc Năm Du lịch Lào 2024 diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. (Ảnh: Laotian Times)

Lễ hội That Luang là lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào. Lễ hội được tổ chức tại Pha That Luang - ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất tại Lào, đồng thời được xem như biểu tượng của đất nước Lào. Hình ảnh ngôi chùa Pha That Luang được in trên tiền và quốc huy của Lào. (Ảnh: Pathedlao)

Một trong hoạt động chính của lễ hội That Luang là lễ rước Phasatpheung (lễ rước tháp) từ chùa mẹ Simuong tới Pha That Luang. Đoàn rước Phasatpheung do nhóm các nhà sư dẫn đầu đi dưới cờ Lào và cờ Phật. (Ảnh: Pathedlao)

Tháp sáp được làm từ vật liệu nhẹ, có kiến trúc đền thờ cách điệu với nhiều kích thước khác nhau, trên chóp cắm hoa tươi kết nối các tua dây hoặc tiền giấy nhằm cầu may lấy phước lành và mong muốn thịnh vượng. (Ảnh: Vientiane Mai)

Trong tiếng khèn, tiếng chiêng, trống, các nhạc cụ dân tộc của Lào, hàng nghìn người dân tham gia lễ rước Phasatpheung với trang phục truyền thống, tạo nên không khí sôi động. (Ảnh: Pathedlao)

Lễ rước Phasatpheung là một trong những nghi lễ được người dân đất nước Triệu Voi kế thừa và phát huy trong hơn 4 thế kỷ qua. (Ảnh: Vientiane Mai)

Người dân thực hiện nghi lễ Xaybat (cúng dường) tại lễ hội That Luang. (Ảnh: Pathedlao)

Trong 5 ngày diễn ra lễ hội That Luang 2023, Ban Tổ chức cũng bố trí hội chợ thương mại nhằm giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp và hàng gia dụng được sản xuất tại Lào và các nước khác. Trong ảnh: Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ thương mại. (Ảnh: Laotian Times)

Trong khuôn khổ lễ hội That Luang, trò chơi dân gian “Tị Khi” (hockey) thu hút nhiều người dân, du khách quan tâm theo dõi. (Ảnh: Laophattana News)

Trò chơi “Tị khi” mang ý nghĩa cầu an, trên dưới hòa thuận, đoàn kết sum họp, đất nước thanh bình, người dân no ấm. (Ảnh: Laophattana News)

Phương Đặng

(Theo Laotian Times, Pathedlao, Vientiane Mai, Laophattana News)