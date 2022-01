Siêu phẩm hội họa Việt: Ngưỡng “triệu đô” đã không còn là “chuyện lớn”

6 phiên đấu giá quốc tế đáng nhớ trong năm 2021 đã chứng kiến một số tác phẩm của hội họa Việt Nam vượt qua ngưỡng giá một triệu USD (tương đương gần 23 tỷ đồng).

Tháng 4/2021: "Chân dung Madam Phương" lập kỷ lục

Cuộc đấu giá mỹ thuật “Beyond Legends: Modern Art Evening Sale” được nhà đấu giá Sotheby tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 18/4/2021. Sự kiện chứng kiến 8 bức tranh của các danh họa Việt Nam được đưa ra đấu giá.

Trong đó, bức “Chân dung Madam Phương” của danh họa Mai Trung Thứ đã xác lập mức giá kỷ lục trả cho tranh Việt tại một phiên đấu giá, những bức tranh khác xuất hiện trong phiên đấu giá này cũng đều vượt qua mức giá ước đoán ban đầu của nhà đấu giá.

Bức “Chân dung Madam Phương” của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức “Chân dung Madam Phương” của danh họa Mai Trung Thứ (1906 - 1980) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ở mức 24.375.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 72,5 tỷ đồng). Đây hiện được xem là mức giá cao kỷ lục trả tại phiên đấu giá cho tác phẩm thực hiện bởi một danh họa người Việt.

Bức tranh sơn dầu được thực hiện vào năm 1930. Tác phẩm được xem như một biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Á Đông. Tác phẩm này còn thâu tóm lại được những xúc cảm sâu sắc của danh họa dành cho nhân vật, một phụ nữ quý phái vốn được cho là có mối quan hệ tình cảm với danh họa và khiến ông đặc biệt ngưỡng mộ, trân trọng.

Bức “Hai người phụ nữ” của danh họa Vũ Cao Đàm (Ảnh: Auction House).

Bức “Hai người phụ nữ” của danh họa Vũ Cao Đàm (1908 - 2000) đạt mức giá 4.032.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 12 tỷ đồng). Vẻ đẹp của hai người phụ nữ trong tranh là vẻ đẹp của sự trang nhã, thuần khiết. Các phổ màu trong tranh tôn nhau lên, những sự mờ nhòa đầy chủ ý giữa các mảng màu khiến cảnh hiện ra vừa thực vừa ảo.

Bức “Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng” (Ảnh: Auction House).

Bức “Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng” của danh họa Lê Phổ (1907-2001) đạt mức giá 5.983.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 17,7 tỷ đồng). Bức tranh có hình ảnh cá vàng và sen trắng, hình ảnh hai người phụ nữ trang nhã cùng nhau ngắm bể cá, những cặp hình ảnh này chứa đựng nhiều ý niệm thẩm mỹ trong đó.

Với cá vàng và hoa sen, danh họa muốn bức tranh của mình chứa đựng biểu trưng của sự may mắn, sinh sôi, sự thuần khiết, lạc quan, cùng với đó là ý niệm rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đi cạnh nhau, “có đôi, có cặp”.

Bức “Trò chuyện” thực hiện bởi danh họa Vũ Cao Đàm (Ảnh: Auction House).

Bức “Trò chuyện” thực hiện bởi danh họa Vũ Cao Đàm hồi thập niên 1940. Mức giá tác phẩm đạt được là 4.284.000 đô la Hồng Kông (tương đương 12,7 tỷ đồng).

Trong tác phẩm, hai cô gái hiện lên như hai thiên thần, hoàn toàn hòa hợp với phong cảnh xung quanh. Tác phẩm của danh họa Vũ Cao Đàm như thể một cảnh mộng, hai cô gái đi chân trần, ở trong trạng thái hoàn toàn thư thái, thoải mái, hai cô như chìm sâu vào cuộc trò chuyện của mình.

Bức “Cô gái làm thơ” của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức “Cô gái làm thơ” của danh họa Mai Trung Thứ được thực hiện hồi năm 1943, bức tranh đạt mức giá 6.225.000 đô la Hồng Kông (tương đương 18,5 tỷ đồng). Năm 1943, chiến tranh đang xảy ra tại Việt Nam, danh họa Mai Trung Thứ khắc họa một cô gái trong trạng thái bình yên mơ mộng như một cách để nói lên niềm khát khao về hòa bình và những nếp nhà bình yên.

Bức tranh sơn mài “Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam” của danh họa Phạm Hậu (Ảnh: Auction House).

Bức tranh sơn mài “Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam” của danh họa Phạm Hậu (1903 - 1995) đạt mức giá 8.040.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 24 tỷ đồng). Phạm Hậu là danh họa tiên phong trong lĩnh vực tranh sơn mài của hội họa hiện đại Việt Nam. Tác phẩm này được đánh giá là một trong những tác phẩm sơn mài xuất sắc nhất của Phạm Hậu.

Bức “Người phụ nữ bên các con” của danh họa Lê Thị Lựu (Ảnh: Auction House).

Bức “Người phụ nữ bên các con” của danh họa Lê Thị Lựu (1911 - 1988) đạt mức giá 6.830.000 đô la Hồng Kông (tương đương 20,2 tỷ đồng). Tác phẩm được thực hiện vào thập niên 1960.

Bức “Làm dáng” của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức “Làm dáng” của danh họa Mai Trung Thứ đạt mức giá 4.410.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 13 tỷ đồng). Tác phẩm tranh lụa được thực hiện vào năm 1966.

Tháng 5/2021: “Thiếu nữ choàng khăn” đạt giá cao

Phiên đấu giá “20th and 21st Century Art Evening Sale” do nhà đấu giá Christie Hồng Kông tiến hành vào ngày 24/5/2021 quy tụ 4 tác phẩm của 3 danh họa Việt, gồm có tranh của Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Nguyễn Phan Chánh.

Bức “Thiếu nữ choàng khăn” của danh họa Lê Phổ (Ảnh: Auction House).

Bức “Thiếu nữ choàng khăn” của danh họa Lê Phổ đạt mức giá 8.650.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 1,1 triệu USD; hay 25,6 tỷ đồng).

Tác phẩm được thực hiện vào khoảng năm 1938. Hình ảnh người phụ nữ Việt và chiếc khăn choàng là một hình ảnh trở đi trở lại trong tranh Lê Phổ, đó là nguồn cảm hứng bất tận của ông. Những ký ức về quê hương đưa lại cho ông những cảm hứng riêng độc đáo. Qua các bức họa của mình, Lê Phổ thể hiện rõ niềm nhớ thương quê hương và nguồn cảm hứng bất tận về người phụ nữ Việt.

Bức “Chiếc bát xanh” của danh họa Lê Phổ (Ảnh: Auction House).

Bức “Chiếc bát xanh” của danh họa Lê Phổ đạt mức giá 2.750.000 đô la Hồng Kông (tương đương 8,1 tỷ đồng). Đây là bức họa được Lê Phổ thực hiện trong năm ông tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương.

Bức “Mona Lisa” của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức “Mona Lisa” của danh họa Mai Trung Thứ đạt mức giá 5.625.000 đô la Hồng Kông (tương đương 16,7 tỷ đồng). Qua bức họa này có thể hiểu rằng Mai Trung Thứ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho danh họa Leonardo da Vinci.

Bức “Thợ nhuộm” của danh họa Nguyễn Phan Chánh (Ảnh: Auction House).

Bức “Thợ nhuộm” của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) đạt mức giá 4.375.000 đô la Hồng Kông (tương đương 13 tỷ đồng). Bức họa đặc tả cảnh quần áo được đem ra nhuộm lại để chuẩn bị đón Tết.

Tháng 6/2021: Bức "Phong cảnh thuyền buồm" gây bất ngờ

Tác phẩm tranh sơn mài “Phong cảnh thuyền buồm” do danh họa Phạm Hậu thực hiện (Ảnh: Auction House).

Trong phiên đấu giá “Painters from Asia, Major Works” do nhà đấu giá Aguttes (Pháp) tiến hành vào ngày 7/6/2021, tác phẩm tranh sơn mài “Phong cảnh thuyền buồm” do danh họa Phạm Hậu thực hiện hồi năm 1943 đã đạt mức giá cao bất ngờ so với ước đoán của nhà đấu giá, lên tới 833.000 euro (tương đương hơn 21,5 tỷ đồng). Tác phẩm có điểm nhấn là những chi tiết được khắc họa bằng chất liệu vàng và bạc, tranh gồm 4 tấm với tổng kích thước 104 x 197 cm.

Tháng 10/2021: Bức "Phong cảnh Phnôm Pênh" gây sửng sốt

Bức tranh sơn mài “Phong cảnh Phnôm Pênh” do danh họa Lê Quốc Lộc (1918 - 1987) thực hiện hồi năm 1943 (Ảnh: Auction House).

Trong phiên đấu giá “Vietnamese Arts” do nhà đấu giá Asium (Pháp) tiến hành vào ngày 21/10/2021, bức tranh sơn mài “Phong cảnh Phnôm Pênh” do danh họa Lê Quốc Lộc (1918 - 1987) thực hiện hồi năm 1943 đã được đem ra đấu giá. Mức giá trả cho tác phẩm đã vượt xa mức giá dự đoán ban đầu, đạt mức 940.000 euro (tương đương 24,3 tỷ đồng). Tác phẩm gồm 8 tấm với tổng kích thước 199 x 400 cm.

Tháng 11/2021: Đấu giá tranh từng nằm trong bộ sưu tập của cựu hoàng Bảo Đại

Bức tranh sơn mài “Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long” được thực hiện bởi danh họa Phạm Hậu trong khoảng thời gian từ năm 1938 - 1945. Đây là tác phẩm đạt mức giá cao nhất trong cuộc đấu giá “Southeast Asian Modern & Contemporary Art” do nhà đấu giá Bonhams Hồng Kông tổ chức vào ngày 27/11/2021.

Bức “Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long” của danh họa Phạm Hậu (Ảnh: Auction House).

Bức “Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long” của danh họa Phạm Hậu là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại cuộc đấu giá. Chi tiết khiến bức tranh sơn mài nhận được nhiều sự chú ý chính là bởi tác phẩm này từng nằm trong bộ sưu tập của cựu hoàng Bảo Đại.

Tác phẩm được trả giá 9.732.500 đô la Hồng Kông (tương đương 28,3 tỷ đồng). Tranh cao một mét và rộng gần 2 mét, đưa lại một góc nhìn toàn cảnh về vịnh Hạ Long. Tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp danh họa Phạm Hậu, danh họa đã dùng những nguyên liệu đắt giá để sáng tác nên tác phẩm này, như vàng và chu sa.

Bức “Cô gái chơi đàn nguyệt cầm” của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức “Cô gái chơi đàn nguyệt cầm” của danh họa Mai Trung Thứ cũng được đem ra rao bán tại sự kiện này và đạt mức giá 7.812.500 đô la Hồng Kông (tương đương 22,7 tỷ đồng).

Tháng 12/2021: Nín thở chờ xem đấu giá "Người phụ nữ đội nón lá đứng bên sông"

Ngày 14/12/2021, phiên đấu giá “Mapping Modernities” được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông tiến hành. Trong cuộc đấu giá có 4 bức họa của danh họa Mai Trung Thứ (1906 - 1980) được đem ra rao bán.

Bức “Người phụ nữ đội nón lá đứng bên sông” của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức “Người phụ nữ đội nón lá đứng bên sông” của danh họa Mai Trung Thứ được thực hiện hồi năm 1937, tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

Mức giá mà tác phẩm đạt được đã vượt qua dự đoán của Sotheby, đạt tới 12.275.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 36 tỷ đồng). Mức giá này khiến tác phẩm ngay lập tức đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng siêu phẩm hội họa Việt đắt giá nhất trên thị trường đấu giá quốc tế. Bức đắt giá đầu bảng hiện nay là “Chân dung Madam Phương” cũng của danh họa Mai Trung Thứ.

Bức “Người phụ nữ đội nón đứng bên sông” gợi liên tưởng đến bức “Chân dung Madam Phương”. Nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông đánh giá hai bức tranh có nhiều nét tương đồng từ chất liệu thực hiện, cho tới phần hình ảnh. Trong cả hai bức tranh, hai người phụ nữ đều mặc áo dài màu xanh.

Bức “Giai điệu” của danh họa Mai Trung Thứ được thực hiện hồi năm 1966. Tại phiên đấu giá, tác phẩm đạt mức giá 4.032.000 đô la Hồng Kông (tương đương 11,8 tỷ đồng) (Ảnh: Auction House).

Bức “Cô gái đang nằm” của danh họa Mai Trung Thứ được thực hiện hồi năm 1964. Tại phiên đấu giá, tác phẩm đạt mức giá 1.953.000 đô la Hồng Kông (tương đương 5,7 tỷ đồng) (Ảnh: Auction House).

Bức “Tĩnh vật” của danh họa Mai Trung Thứ được thực hiện hồi năm 1970. Tại phiên đấu giá, tác phẩm đạt mức giá 1.134.000 đô la Hồng Kông (tương đương 3,3 tỷ đồng) (Ảnh: Auction House).

Theo Sotheby/Christie/Dantri