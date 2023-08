Dịu dàng tháng tám

Dẫu còn cái nắng hơi nồng của tháng tám, chúng ta vẫn nhận ra những bước chân dịu dàng của mùa thu. Đất trời chuyển mùa, những cơn mưa cuối chiều và về đêm nhiều hơn, những cơn gió dịu mát đang mang mùa thu trở về với đất nước, quê hương Hà Tĩnh.

Những bước chân khẽ khàng từ xa của mùa thu đang dần hiện hữu... Ảnh: Quốc Khánh.

Theo bảng 24 tiết khí trong năm của các nước phương Đông như: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, tiết Lập thu hằng năm bắt đầu vào khoảng ngày 7 - 8/8 dương lịch, khi mặt trời ở kinh độ 135 độ và kết thúc vào khoảng ngày 23 -24/8. Lập thu có nghĩa là bắt đầu mùa thu.

Theo lịch thì như vậy, nhưng ngay từ những ngày cuối tháng 7, chúng ta bắt đầu cảm nhận được những bước chân khẽ khàng từ xa của mùa thu. Đó là những cơn mưa về chiều tưới tắm vạn vật, làm dịu cái nồng gắt cuối hạ. Đó là những cơn gió dịu mát, hơi se lạnh gần sáng. Bầu trời như trong và cao hơn với nhiều mây trắng của những ngày nắng. Và rõ rệt hơn cả là hương hoa ngọc lan thoang thoảng trong gió. Loài hoa đặc trưng này chỉ nở rộ nhất vào mùa thu, trắng trong, tinh khiết và dịu ngọt. Ngoài đồng, lúa hè thu vào độ làm đòng, rồi sẽ chín trước lúc mưa bão ập đến. Tiết Lập thu, nhiệt độ trung bình còn khá cao, những ngày nóng vẫn còn, như cha ông ta hay nói “Tháng tám nắng rám trái bưởi” nhưng số lượng những ngày nắng giảm hơn nhiều so với những tháng mùa hè.

Thiên nhiên là vậy, mỗi mùa có tiếng nói riêng, thanh âm riêng, gọi về những xôn xao của lòng người. Mùa thu nước Việt luôn là nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ. Thơ mùa thu là tiếng lòng của những ai say đắm với vẻ đẹp quyến rũ của các mùa thứ ba trong năm. Khi bước chân của mùa thu trở về cũng là lúc lòng người lâng lâng bao cảm xúc khó nói. Lời ru vọng lên trong không gian tĩnh mịch của những đêm thu: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ/ Năm canh trường thức đủ năm canh”. Thơ cổ có câu: “Ngô đồng nhất diệp lạc/ Thiên hạ công tri thu” (nghĩa là: Một lá ngô đồng rụng, thiên hạ đều biết là mùa thu sang). Chớm thu trong Truyện Kiều gắn với những hình ảnh thật đẹp: “Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô”, “Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng”, “Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san”.

Mùa thu nước Việt luôn là nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ. Ảnh: internet.

Những đổi thay của đất trời lúc “có đám mây mùa hạ/ vắt nửa mình sang thu” như cách nói của nhà thơ Hữu Thỉnh khiến bao tâm hồn xôn xao, náo nức. Nếu người lớn trầm lặng hơn khi nhớ về những mùa thu đã xa của đất nước, quê hương, hân hoan mừng vui với những mùa thu mới hôm nay, lo âu khi mùa mưa bão cận kề thì trẻ em lại náo nức, chộn rộn với quần áo, sách vở cho năm học mới. Những đứa trẻ chuẩn bị vào năm học cuối cấp “chạy đà” ôn luyện kiến thức. Mùa hè chưa hết, nhiều gia đình tranh thủ cho con đi tham quan danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước; thăm ông bà nội ngoại, họ hàng trước khi bước vào năm học mới. Sách vở đang chờ các em giở những trang tinh khôi. Qua một mùa hè, nắng nồng còn vương trên gương mặt những đứa trẻ chạy nhảy với những trò chơi trẻ thơ nhưng các em ai cũng đều háo hức vui tươi lạ kỳ. Khởi động sớm cho năm học mới, các nhà trường đang tập trung sửa sang lại cơ sở vật chất, triển khai tập huấn các chuyên đề, giảng dạy sách giáo khoa mới… Thành quả của mùa vàng giáo dục năm học 2022-2023 đang bồi đắp thêm tình yêu nghề nghiệp trong đội ngũ “trồng người” của miền đất hiếu học Hà Tĩnh.

Tháng tám là cột mốc lưu dấu trong tâm hồn hàng triệu người Việt Nam về mùa thu cách mạng, mùa thu lập nước, khai trường, Tết Độc lập. Một không khí rạo rực chuẩn bị kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đang bao trùm trên mọi công trường, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, các khu dân cư ở Hà Tĩnh. Tiếng hát ngợi ca đất nước, quê hương, ngợi ca Đảng, Bác Hồ hòa cùng những điệu nhảy sôi động đang diễn ra ở nhiều thôn xóm, tổ dân phố. Nhiều CLB thể thao đã bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho giải đấu mừng ngày Quốc khánh. Nhiều gia đình chuẩn bị lộ trình cho chuyến du lịch dịp nghỉ lễ dài ngày.

Hầm Đèo Bụt - công trình nằm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng là hầm đường bộ duy nhất trong 107,22km cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa bão, nhiều công trình thi công được đẩy nhanh tiến độ. Trên công trường tuyến chính cao tốc và hầm đường bộ Đèo Bụt thuộc đoạn Vũng Áng - Bùng, Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) đang huy động nhân lực và máy móc tập trung thi công. Các nhà thầu thi công gói thầu 11-XL Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là Vinaconex và Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cũng đang chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành mốc kế hoạch đặt ra.

Trên những triền đồi của Hương Khê, người nông dân đang tích cực chăm sóc cây đặc sản bưởi Phúc Trạch để chuẩn bị cho mùa thu hoạch cuối tháng tám, đầu tháng chín. Các loại cây trồng như cam, chè cũng đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Giọt mồ hôi đã đổ xuống, thấm vào đất đai, làm nên những mùa vàng trĩu quả, cho hương mùa thu thấm đậm ngọt ngào đầu lưỡi, cùng với muôn loài tạo nên mùa no ấm, hạnh phúc.

Những giọt mồ hôi rơi làm nên những mùa vàng trĩu quả.

“Tháng Tám mùa thu xanh thắm/ Mây nhởn nhơ bay/ Hôm nay trời đẹp lắm/ Mây của ta, trời thắm của ta”… Những câu thơ của Tố Hữu cách đây gần 70 năm đã đi vào tâm trí bao thế hệ về mùa thu độc lập, hòa bình của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Qua bao nhiêu dâu bể, chiến tranh, gần 1/2 thế kỷ chúng ta sống dưới bầu trời hòa bình, non sông thống nhất, càng thêm trân quý những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, càng thêm mến yêu mùa thu đất nước Việt Nam…

Bùi Minh Huệ