Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Hà Tĩnh

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ diễn ra tại một số địa bàn.

Tình hình mưa tại Hà Tĩnh. Ảnh radar lúc 19 giờ 35’

Trong chiều nay (26/4), một số nơi ở khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong 3 giờ qua (từ 16h - 19h) tại một số nơi như: Thành phố Hà Tĩnh 45mm; Hương Khê 46mm; Thạch Xuân (Thạch Hà) 86mm; Quang Thọ (Vũ Quang) 78,6mm; Hương Điền (Hương Khê) 72,4mm; Mỹ Lộc (Can Lộc) 60,6mm ...

Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo: Trong khoảng từ 3 - 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi cao hơn.

Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số khu vực như tại: TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc.

PV