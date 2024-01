Dự báo thời tiết Hà Tĩnh tuần đầu năm mới

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 5 và 6/1, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu ảnh hưởng không khí lạnh suy yếu nên thời tiết có mưa nhỏ vài nơi ở phía Nam.

Từ ngày 26 đến ngày 29/12, thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh hầu như không có mưa, ngày có nơi hửng nắng. Trời rét hanh khô, độ ẩm trong không khí giảm thấp. Ngày 30 và 31/12, do tác động của không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc, kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; độ ẩm dao động ở mức cao. Trời lạnh.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 5 và 6/1, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu ảnh hưởng không khí lạnh suy yếu nên thời tiết có mưa nhỏ vài nơi ở phía Nam; đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều có nơi hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, cao nhất 23 - 25 độ C; độ ẩm trung bình 87 - 92%. Trời lạnh về đêm.

Trong các ngày 3, 4 và 7/1, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, chủ yếu ở đồng bằng ven biển và phía Nam Hà Tĩnh. Riêng ngày 3/1, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4; ven biển có lúc cấp 5, giật cấp 6. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 19 - 21 độ C; độ ẩm trung bình dao động ở mức cao.

Cảnh báo: Những ngày không khí lạnh tăng cường, trên biển có gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

P.X.B