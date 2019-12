Hà Tĩnh chuyển rét từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến Hà Tĩnh từ đêm nay (1/12) đến sáng mai.

Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ

Dự báo, khoảng chiều và đêm 1/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 1/12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 1/12, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 1/12 trời trở rét.

Từ chiều 1/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Cũng từ chiều tối và đêm 1/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Riêng khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm 1/12 có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm 1/12 trời trở rét.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

P.V