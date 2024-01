Hà Tĩnh sắp đón rét đậm, nền nhiệt giảm sâu

Đêm 22/1, không khí lạnh bắt đầu tăng cường rất mạnh, các ngày 21-24/1, nhiều nơi ở Hà Tĩnh có mưa, ven biển có mưa vừa.

Ảnh minh họa

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đợt rét sắp tới khả năng cao sẽ rất đáng quan ngại, với nền nhiệt độ giảm rất sâu trong các ngày 23-24/1(dự báo rét hơn đợt tháng 12 vừa qua).

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét dự báo nhiều nơi thấp hơn 10 độ C, nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 13 độ C.

Các ngày 18-20/1 sẽ là những ngày thời tiết tốt, nhiệt độ cao, rất thuận lợi cho các hoạt động. Ngày 21/1 bắt đầu có không khí lạnh nhẹ và đêm 22/1 không khí lạnh bắt đầu tăng cường rất mạnh, các ngày 21-24/1, nhiều nơi có mưa, ven biển có mưa vừa.

Ngày 25-26/1, nhiệt độ tăng dần, thời tiết tốt lên, khoảng 27/1 khả năng tiếp tục có không khí lạnh tăng cường nhưng khá yếu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tin liên quan: Thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ thế nào? Tết Nguyên đán sắp tới, dù nhiệt độ trung bình được dự báo là cao hơn nhiều năm song cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột có thể gây mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc.

P.V