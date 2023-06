Một công dân ở Hà Tĩnh chuyển trả 144 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Chị Đặng Thị Thắm ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an và chuyển trả 144 triệu đồng cho người khác chuyển nhầm.

Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của Công an xã Cẩm Thịnh, chị Đặng Thị Thắm đã chuyển trả 144 triệu đồng cho anh Nguyễn Kim Kỳ (bên phải).

Khoảng 10h ngày 16/6, chị Đặng Thị Thắm (ở thôn Lai Trung, xã Cẩm Thịnh) đã chủ động đến công an xã trình báo về việc: Vào ngày 15/6/2023, tài khoản ngân hàng của anh trai là Đặng Văn Thành (hiện đang làm việc ở Nhật Bản, thẻ ngân hàng do chị giữ hộ) nhận được số tiền 144 triệu đồng do người khác chuyển nhầm. Tài khoản người chuyển nhầm mang tên Nguyễn Kim Kỳ, ở Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội.

Ngay khi nhận được nội dung trên, Công an xã Cẩm Thịnh đã tiến hành xác minh, hướng dẫn, hỗ trợ chị Đặng Thị Thắm và anh Nguyễn Kim Kỳ thực hiện các bước kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin tài khoản và thực hiện các thủ tục pháp lý khác. Hiện, chị Thắm đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền nói trên cho anh Kỳ.

Qua sự việc, anh Nguyễn Kim Kỳ gửi lời cảm ơn chị Đặng Thị Thắm và Công an xã Cẩm Thịnh đã hỗ trợ, nhanh chóng gửi anh lại đầy đủ số tiền trên để phục vụ cho người thân điều trị tại bệnh viện.

Tiến Phúc