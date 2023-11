Thời tiết ở Hà Tĩnh tốt dần lên

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (1/11), trên địa bàn tỉnh phổ biến không mưa, trưa và chiều hửng nắng; các ngày 2 - 5/11 có nắng, thuận lợi cho việc khắc phục sau lũ.

Đêm qua (31/10), hầu hết các khu vực không mưa, lũ trên các sông đang tiếp tục xuống, trừ trạm Hương Trạch do hồ Hố Hô tăng nhẹ mức xả vì hồ chứa mực nước đã cao không còn tích giảm lũ; Trạm Linh Cảm nước lên do tác động của thủy triều; lúc 6h tại trạm Chu Lễ mực nước 12,61m (trên báo động II 11cm); Hòa Duyệt 9,61m (trên báo động II 61cm). Mức lũ xuống trung bình 7 - 8cm/h.

Dự báo khoảng 7h30 sáng 1/11, lũ ở khu vực Chu Lễ xuống dưới trên báo động II, đến chiều nay, lũ ở Hòa Duyệt sẽ xuống dưới trên báo động II, diện ngập lụt sẽ giảm dần.

Hôm nay (1/11), khu vực Hà Tĩnh chỉ còn mưa rải rác.

Theo tổng hợp từ 21h ngày 30/10 - 21h ngày 31/10 cho thấy, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại các trạm tự động đo được như sau: Đò Điệm 247mm, Thạch Xuân: 154mm, Bắc Sơn: 103 (Thạch Hà); Hoành Sơn: 124mm, Kỳ Phong: 101mm (Kỳ Anh); Kỳ Thình 84mm, Kỳ Đồng 61mm, Kỳ Khang 61mm (Tx Kỳ Anh); Hương Giang 67mm, Lộc Yên 66mm, Hương Thủy 62mm (Hương Khê); Cẩm Xuyên: 106mm, Kẻ Gỗ 91mm (Cẩm Xuyên); Hương Quang: 41mm, Hương Thọ: 42mm (Vũ Quang)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, hầu hết các khu vực kể trên đạt trạng thái gần bão hòa (95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Do đó, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số địa bàn sau:

Hương Trạch, Hương Lâm, Hà Linh, Hương Giang, Phúc Đồng, Phú Gia, Hương Thủy, Hương Vĩnh, Lộc Yên, Hòa Hải, Hương Xuân, Hương Đô, Điền Mỹ (Hương Khê); Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Tây, Sơn An, Sơn Thủy, Sơn Diệm, Sơn Hàm, Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn); Đức Bồng, Hương Quang, Đức Hương, Đức Giang, Hương Thọ, Hương Quang, Sơn Thọ, Hương Điền, Đức Liên, Đức Lĩnh (Vũ Quang); Cẩm Duệ, Cẩm Lĩnh, Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên); Kỳ Trung, Kỳ Phong, Kỳ Thượng, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); Kỳ Liên, Kỳ Nam, Thượng Sông Trí (TX Kỳ Anh); Đức Lạng, Tân Dân, Tân Hương, Đức Đồng, An Dũng (Đức Thọ); Xuân Hồng, Cổ Đạm, Xuân Lam, Xuân Phố, Xuân Viên (Nghi Xuân); Thạch Khê, Nam Điền, Thạch Ngọc, Bắc Sơn, Thạch Xuân (Nghi Xuân); Thanh Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Phú Lộc, Gia Hanh, Thường Nga (Can Lộc)...

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Do vậy, người dân hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc, ta luy dương tại các địa phương đã cảnh báo ở trên...

P.V