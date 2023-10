Tin mới nhất về lượng mưa ở Hà Tĩnh 24h qua

Theo tổng hợp của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua (từ 15h/29/10 - 15/30/10), khu vực tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt, chia cắt giao thông ở nhiều địa bàn.

Lượng mưa tại các trạm tự động trong 24 giờ qua ở khu vực Hà Tĩnh như sau: Cẩm Xuyên 256,6 mm; Chi Cục Thủy lợi Hà Tĩnh 126,6 mm, TP Hà Tĩnh 71,6 mm; Cương Gián 68,6 mm (Nghi Xuân); Đậu Liêu 108 mm (Hồng Lĩnh); Đò Điệm 335,4 mm, Bắc Sơn 251,6 mm (Thạch Hà); Đức Hương 356,8 mm, Hương Quang 354,6 mm (Vũ Quang); Đức Long 234 mm (Đức Thọ); Hồ Khe Cò 206,6 mm, Sơn Kim 1 201,2 mm (Hương Sơn); Hương Thủy 642,6 mm, Chu Lễ 590 mm (Hương Khê); Kỳ Anh 243,6 mm, Kỳ Thượng 235,8 mm (Kỳ Anh); Hoành Sơn 181,4 mm (TX Kỳ Anh); Mỹ Lộc 324,2 mm, Đại Lộc 126 mm (Can Lôc)...

Một số nơi ở xã Quang Thọ (Vũ Quang) bị ngập sâu và sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, hầu hết các khu vực kể trên đạt trạng thái gần bão hòa (95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo, trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến: 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua

Lũ trên các sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ đang lên nhanh, sông Ngàn Phố đang dao động và đang ở xu thế xuống, lũ trên sông La tại trạm Linh Cảm đang ở xu thế lên.

Mực nước lúc 14h ngày 30/10 trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 12,68m (trên BĐII: 0,18m); tại trạm Hòa Duyệt: 7,86m (trên BĐI: 0,38m); trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm: 8,37m (dưới BĐI: 1,63m); trên sông La tại trạm Linh Cảm 2,26m (dưới BĐI : 2,24m).

Dự báo trong 6 - 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục ở xu thế lên và có khả năng đạt đỉnh sau đó ở xu thế xuống; tại trạm Chu Lễ có khả năng lên mức BĐIII, tại trạm Hòa Duyệt có khả năng lên mức BĐII.

Lũ trên sông Ngàn Phố ở xu thế xuống sau lên lại và đỉnh lũ có khả năng ở mức dưới BĐI. Lũ trên Sông La ở xu thế lên, đỉnh lũ khả năng ở mức dưới BĐI.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua cây xăng Phúc Đồng (Hương Khê) ngập sâu.

Do đã có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ngàn Sâu đang lên nhanh, nhiều khu vực đã ngập sâu như: Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh...

Lũ trên các sông suối có thể ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bờ, bãi. Đặc biệt là các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh...

P.V