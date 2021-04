Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu nên thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày 12/4 nhiệt độ tăng dần, trưa chiều trời nắng, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 26-29 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa, mưa tập trung từ ngày 12 và ngày 16-17/4, trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo Baotintuc