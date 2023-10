TX Hồng Lĩnh khen thưởng 12 dòng họ văn minh, an toàn vì an ninh trật tự

Phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của thị xã.

Sáng 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh phối hợp với Công an thị xã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn vì an ninh trật tự” giai đoạn 2021-2023.

TX Hồng Lĩnh hiện có 223 dòng họ, chi họ với 8.480 nhân khẩu được phân bố ở 6 phường, xã. Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn vì an ninh trật tự" trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của thị xã.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh báo cáo kết quả phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn vì an ninh trật tự” giai đoạn 2021-2023

Sau 2 năm thực hiện, cùng với chính quyền địa phương, các dòng họ đã vận động con cháu đóng góp ủng hộ tu sửa, nâng cấp, mở rộng 24,5 km tuyến đường trong khu dân cư với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng; hiến 12.324 m2 đất, tài sản trên đất và 25.572 ngày công trị giá 41,92 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa 12,95 km đường điện chiếu sáng...

Các phong trào đó đã góp phần tích cực xây dựng các danh hiệu ở khu dân cư, bình quân hàng năm có 98% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 94,16% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 65% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự; 86% gia đình đạt danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

Thị xã đã tổ chức quán triệt và ký cam kết với 223 dòng họ thực hiện phong trào “5 nhất về an ninh trật tự”, “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn thị xã đã có 147/223 dòng họ đạt 5 tiêu chí “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”, đạt tỷ lệ 65,9%. Các dòng họ đã góp phần to lớn trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng TX Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, TX Hồng Lĩnh trao tặng giấy khen cho 12 dòng họ và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2021-2023.

Đại diện lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao giấy khen cho 12 dòng họ...

...và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2021-2023

Giai đoạn 2023-2025, thực hiện phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”, TX Hồng Lĩnh phấn đấu dòng họ có trên 95% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% tổ, thôn đạt danh hiệu văn hóa, trên 87% gia đình đạt ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 95% dòng họ có quỹ khuyến học và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào dòng họ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hằng năm có 95% dòng họ ký cam kết, trên 80% dòng họ thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

