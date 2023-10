Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự ở thị xã Hồng Lĩnh

Phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Công an phường Đậu Liêu trao đổi, nắm tình hình thông qua ông Thái Xuân Hạnh - trưởng tộc dòng họ Thái Danh

Thái Danh là dòng họ giàu truyền thống ở phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh). Năm 2013, mô hình dòng họ Thái Danh văn minh, an toàn về an ninh trật tự được thành lập, đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Với 27 hộ/96 nhân khẩu, những năm qua dòng họ Thái Danh luôn phát huy và tạo được nhiều phòng trào thi đua trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn dòng họ; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; giữ gìn tình đoàn kết trong các gia đình và khu dân cư.

Ông Thái Xuân Hạnh (71 tuổi) - trưởng tộc dòng họ Thái Danh ở tổ dân phố (TDP) 7, phường Đậu Liêu chia sẻ: “Để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự, chúng tôi đã xây dựng Tộc ước của dòng họ để giáo dục con, cháu trong gia đình, dòng họ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội.

Đến nay, các thành viên trong dòng họ đều có ý thức về công tác giữ gìn ANTT, nêu cao tinh thần tự quản, ý thức phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ gìn đạo đức và truyền thống của gia đình, dòng họ”.

Dòng họ Thái Danh tặng quà, khen thưởng con cháu chăm ngoan học giỏi.

Nhiều năm nay, dòng họ Bùi Đăng ở tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương không có người mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Nhiều con em trong dòng họ đang ra sức phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.

Ông Bùi Bá Định (93 tuổi) - thành viên hội đồng gia tộc dòng họ Bùi Đăng cho biết: “Hằng năm, vào ngày 15 tháng Giêng hay rằm tháng 6 âm lịch, con cháu dòng họ Bùi Đăng lại quây quần đoàn tụ bên nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, ông bà. Đồng thời, nghe Hội đồng gia tộc báo cáo kết quả hoạt động, phấn đấu của dòng họ, tuyên dương người tốt, việc tốt, khen thưởng con cháu có thành tích học tập tốt, phê phán các biểu hiện tiêu cực, thói hư, tật xấu”.

Dù cao tuổi nhưng ông Bùi Bá Định luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu để con cháu trong họ noi theo

Triển khai phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai 2021 – 2023, đến nay, toàn thị xã đã tổ chức quán triệt và ký cam kết với 223 dòng họ, chi họ thực hiện. Thông qua ký cam kết, các dòng họ, chi họ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn trật tự khu dân cư, chăm lo, động viên con cháu phấn đấu trong học tập, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng gia đình, khu dân cư văn hóa, tỷ lệ văn hóa năm sau cao hơn năm trước.

Các dòng họ, chi họ ở TX Hồng Lĩnh đã góp phần tích cực xây dựng danh hiệu ở khu dân cư. Bình quân hằng năm có 98% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 94,16% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các dòng họ đã vận động con cháu đóng góp ủng hộ tu sửa, nâng cấp, mở rộng 24,5km tuyến đường trong khu dân cư, hiến 12.324m2 đất, tài sản trên đất và 25.572 ngày công trị giá 41,92 tỷ đồng; nâng cấp, sữa chữa 12,95km đường điện chiếu sáng...

Từ năm 2021 – 2023, toàn thị xã đã có 147/223 dòng họ, chi họ đạt 5 tiêu chí “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”, đạt tỷ lệ 65,9%.

Các dòng họ ở phường Đậu Liêu ký cam kết thi đua xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2023-2025.

Ông Đặng Ngọc Sơn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh cho biết: “Trong thời gian tới, thị xã tiếp tục nhân rộng mô hình Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự đến các dòng họ và người dân; vận động các gia đình, dòng họ chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các nội quy, quy chế của địa phương. Phấn đấu mỗi dòng họ có trên 95% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Vận động các dòng họ, chi họ tham gia ký kết thực hiện phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” năm 2023-2025, phấn đấu hằng năm có 95% dòng họ, chi họ ký cam kết, trên 80% dòng họ, chi họ thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương”.

