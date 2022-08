TX Hồng Lĩnh: Khen thưởng 17 tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 23/8, UBND thị xã Hồng Lĩnh, Ban Chỉ đạo 138 thị xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “5 nhất” gắn với thực hiện Thông tư 23/TT-BCA của Bộ Công an, Quyết định 34/QĐ-UBND tỉnh; tổng kết mô hình “Tổ liên gia an toàn về ANTT giai đoạn 2019-2022; triển khai kế hoạch thực hiện Thông tư 124/TT-BCA của Bộ Công an.

Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và hội nghị

Sau 10 năm (2012 – 2022) triển khai phong trào “5 nhất” gắn với thực hiện Thông tư 23/TT-BCA của Bộ Công an, Quyết định 34/QĐ-UBND tỉnh trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác đảm bảo ANTT.

Thượng tá Phan Thanh Hải – Phó Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh báo cáo tổng kết 10 năm phong trào “5 nhất” về an ninh trật tự và mô hình tổ liên gia an toàn về ANTT giai đoạn 2019-2022.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào “5 nhất”, gắn với Thông tư 23, Quyết định 34 ngày càng gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở các cụm dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng – Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh thông qua Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Thông tư số 124/TT-BCA của Bộ Công an.

Qua đó. tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tội phạm hình sự, ma túy được kiềm chế, không phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp.

Tình hình phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm mạnh, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đại biểu dự hội nghị

Phòng trào đã thu hút đông đảo các ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân tham gia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tạo được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn ANTT. Nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước âm mưu của bọn tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, toàn thị xã có trên 90% gia đình an toàn nhất; 100% thôn, tổ dân phố an toàn về ANTT; 100% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 100% trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 100% phường, xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Triển khai mô hình tổ liên gia an toàn về ANTT, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh hiện có 495 tổ liên gia an toàn về ANTT. Việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc Bùi Quang Liêm: Triển khai phong trào “5 nhất” và mô hình tổ liên gia an toàn về ANTT đã góp phần đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Hoạt động tổ liên gia góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kiềm chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng xã hội bình yên, an toàn cho mọi người. Đồng thời, hoạt động của tổ liên gia giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt tình hình để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra ở cơ sở, không để đột xuất bất ngờ xảy ra.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, kế hoạch của các cấp đối với công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, nhiệt tình làm tổ trưởng các tổ liên gia, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động mô hình “Tổ liên gia an toàn về ANTT”; Lực lượng công an thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cử cán bộ tham gia sinh hoạt các tổ liên gia để nắm bắt tình hình, phản ánh của Nhân dân liên quan đến công tác đảm bảo ANTT.

Dịp này, UBND tỉnh, Công an tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh đã khen thưởng 17 tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong ảnh: Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho UBND phường Nam Hồng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “5 nhất”

...và 2 tập thể, 4 cá nhân trong hoạt động của tổ liên gia ANTT

