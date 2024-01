Nam sinh Hà Tĩnh được vinh danh “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Đặng Quốc Thành (quê quán Lộc Hà, Hà Tĩnh) vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa có quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu, “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2023.

Đặng Quốc Thành hiện đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Theo đó, có 74 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu, 167 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 29 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022- 2023 và 96 cá nhân đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2023.

Trong đó, Đặng Quốc Thành - chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, khóa 59 Trường Đại học Ngoại thương đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022 - 2023.

Thành tích này là hành trình nỗ lực, phát triển của Đặng Quốc Thành dựa trên các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt” và “Hội nhập tốt”.

Đặng Quốc Thành là 1 trong 150 đại biểu tiêu biểu được tham gia chương trình “Gặp mặt thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội” do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tháng 6/2023.

Đặng Quốc Thành (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) là đại biểu tham gia chương trình “Gặp mặt thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội” do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tháng 6/2023.

Đặng Quốc Thành từng đạt giải nhất Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài “Tác động của một số yếu tố kinh tế đến phát thải CO2: Nghiên cứu thực nghiệm từ một số quốc gia châu Á”; được trao tặng giấy khen Sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Ngoại thương năm học 2022 - 2023; được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải ba Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài “Tác động của một số yếu tố kinh tế đến phát thải CO2: Nghiên cứu thực nghiệm từ một số quốc gia châu Á”.

Bên cạnh đó, Đặng Quốc Thành có bài viết được đăng trên Kỷ yếu hội thảo The Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM) với đề tài “Impacts of Economic factors on CO2 emissions: Empirical research from Asia countries”; có bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2023 với đề tài: “Evaluation and proposition for the development of export credit insurance in Vietnam”; có bài báo được đăng trên Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương với đề tài “Thực trạng một số yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến phát thải CO2 tại Việt Nam và kiến nghị giải pháp”...

Đặng Quốc Thành được kết nạp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Trong các năm học lớp 11 và 12, Thành đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán học.

Lễ trao các danh hiệu và giải thưởng sẽ diễn ra tại Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024) được tổ chức ngày 7/1 tại Nhà văn hóa sinh viên TP HCM.

PV