Những quân nhân quê Hà Tĩnh nơi tuyến đầu chống dịch ở TP Hồ Chí Minh

Mang theo nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm của người lính và y đức của người thầy thuốc, những quân nhân, học viên quân y người Hà Tĩnh đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh tiếp sức cho đồng bào, đồng đội đẩy lùi đại dịch.

Nguyễn Tuấn Vũ (đầu tiên bên trái, hàng dưới) cùng các học viên Học viện Quân y trước giờ xuất quân lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch

Đã là ngày thứ 4, Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1997, quê xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - học viên năm thứ 6, đơn vị lớp 50A, hệ 4, Học viện Quân y có mặt tại TP Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho những người mắc COVID-19.

Sau lần chi viện cho Bắc Giang vào tháng 5/2021, đây là lần thứ hai Tuấn Vũ đăng ký lên đường vào “tâm dịch” để góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Với chuyến đi lần này, Tuấn Vũ khẳng định, bản thân em không ngại khó khăn, vất vả và sẽ quyết tâm cùng đồng đội “chia lửa” với đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu ở miền Nam. Đây cũng là cơ hội thực hành lâm sàng quý giá cho chàng trai trẻ và cũng là dịp để học viên Học viện Quân y phát huy cao nhất tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và những kiến thức đã học được để phục vụ Nhân dân.

Tuấn Vũ tham gia cùng các tổ/nhóm quân y đến khám chữa bệnh tận nhà cho người dân.

Ngay sau khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, nhóm của Tuấn Vũ nhanh chóng di chuyển tới phường Bến Thành (quận 1, TP Hồ Chí Minh) để nhận nhiệm vụ. Tại đây, lực lượng sẽ chia thành các tổ/nhóm nhỏ từ 3 - 5 người bao gồm bác sỹ, học viên thực hiện các công việc như: lấy mẫu, hỗ trợ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc tới từng tổ dân phố hỗ trợ công tác y tế....

Nhiệm vụ đầu tiên mà Tuấn Vũ được giao chính là tham gia điều trị cho các F0 tại điểm khám chữa bệnh tập trung quy mô 40 - 60 người. Tại đây, Vũ sẽ trực tiếp tham gia khám, điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và vừa. Đối với các ca bệnh trở nặng thì sẽ được đội ngũ y tế liên hệ để chuyển lên tuyến trên.

Do số lượng bệnh nhân đông, ở đủ mọi lứa tuổi nên ngoài việc thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe của người bệnh thì lực lượng y, bác sỹ còn phải thường xuyên quan tâm hỏi han, động viên tinh thần để các bệnh nhân yên tâm điều trị.

Các thành viên trong đoàn công tác chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và bảo đảm công tác chuyên môn, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuấn Vũ chia sẻ: “Trước khi lên đường, chúng em đã được tập huấn kỹ về chuyên môn, nắm vững công tác phòng, chống dịch nên ngay từ khi bước chân vào làm việc ở môi trường mới, bản thân không hề thấy bỡ ngỡ. Với bản lĩnh của một người lính và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, chúng em sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để cùng TP Hồ Chí Minh chiến thắng trong “trận đánh” này”.

Cũng là một người lính tham gia vào lực lượng phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Đại úy Nguyễn Văn Cường (quê thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) - Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 77, Quân khu 7 đang thực hiện nhiệm vụ tại quận Gò Vấp.

Đại úy Nguyễn Văn Cường (đầu tiên từ trái sang) cùng đồng đội lên đường chống dịch tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Là người “đứng mũi chịu sào” trong trận tuyến chống dịch COVID-19, nhiệm vụ của Đại úy Cường là phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân; tham gia tuần tra và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại các chốt; phục vụ lấy mẫu xét nghiệm để tách F0 ra khỏi vùng an toàn và tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Các lực lượng thường xuyên bám chốt, kiểm soát người và phương tiện ra đường...

Công việc dù vất vả nhưng đối với Đại úy Cường, đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của người quân nhân, góp phần sức lực cùng Nhân dân chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Đại úy Cường tâm sự: “Sau khi TP Hồ Chí Minh siết chặt các quy định giãn cách xã hội từ ngày 23/8, với sự góp mặt của lực lượng quân đội, người dân đã hiểu và chấp hành nghiêm các quy định. Nhiều người dân còn bày tỏ sự biết ơn, nhiệt tình ủng hộ các chiến sỹ bộ đội khiến chúng tôi vô cùng xúc động”.

... hoặc phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân.

Đã hơn 3 tháng chưa được về thăm gia đình, vợ con nhưng những lời động viên, chia sẻ từ hậu phương, đơn vị càng khiến Đại úy Nguyễn Văn Cường có thêm thêm ý chí, quyết tâm hết mình vì Nhân dân.

"Anh em cán bộ, chiến sỹ chúng tôi sẽ vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được đào tạo, tập huấn những ngày qua và kinh nghiệm công tác của bản thân để thực hiện tốt nhất công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Người dân yên tâm ở nhà, đồng sức đồng lòng cùng quân đội và Nhà nước chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh” - Đại úy Nguyễn Văn Cường bày tỏ.

Ngân Giang

(Ảnh: NVCC)