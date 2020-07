Hà Tĩnh công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIX để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân

(36) Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 2.530 vụ 4.315 bị can (trong đó, số khởi tố mới: 2.302 vụ 4.052 bị can). Cơ quan điều tra đã giải quyết: 2.442 vụ 5.151 bị can, đạt tỷ lệ: 96,5%. Viện kiểm sát hai cấp đã giải quyết 2.220 vụ 4.062 bị can/ 2.223 vụ 4.070 bị can, đạt tỷ lệ 99 %. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 2.257 vụ 4.133 bị cáo/2.288 vụ 4.234 bị cáo sơ thẩm và 647 vụ 975 bị cáo/6.483 vụ 977 bị cáo phúc thẩm. (37) Tạo điều kiện cho trên 500 hộ gia đình có nơi ở ổn định, khang trang. (38) Giai đoạn 2016 - 2019, thu hút đầu tư 57 dự án, bao gồm 37 dự án trong nước vốn đầu tư gần 6.500 tỷ đồng và 20 dự án FDI vốn đầu tư 214 triệu USD. (39) Đóng góp trên 56% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, trên 95% số thu xuất nhập khẩu, chiếm 87% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. (40) Toàn tỉnh giảm 1 cơ quan, 5 chi cục, 31 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành, 29 phòng, tổ chức thuộc các ban, chi cục; số lượng cấp phó các sở, ngành cấp tỉnh giảm 9 người so với năm 2015; giảm 53 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện; chuyển 20 đơn vị sang tự chủ; thực hiện sắp xếp 80 xã, giảm 46 xã, hình thành 34 xã. (41) Ứng dụng đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số trong toàn tỉnh, các ngành đều triển khai các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, đặc biệt là ngành y tế và giáo dục. (42) Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18/2016/HĐND, Nghị quyết 48/2017/HĐND của HĐND tỉnh; UBND tỉnh ban hành 18 văn bản để chỉ đạo, điều hành. (43) Công nghệ chế biến gạo xuất khẩu, hệ thống dây chuyền tự động hóa sản xuất bê tông, gạch, ngói không nung (Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản), chế biến gỗ MDF, công nghệ xử lý mùi, nước thải trong chăn nuôi. (44) Năm 2015 đạt 25,36%.