Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo thuận lợi cho sự phát triển

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị ban dân vận các cấp, lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện công tác dân vận, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 6/9, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu có buổi làm việc về kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Công an, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chương trình phối hợp trong đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ LLVT và Nhân dân.

Ban dân vận cấp ủy và LLVT tăng cường phối hợp trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an liên quan đến công tác dân vận và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải - Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) phát biểu ý kiến.

Khối dân vận, mặt trận, các đoàn thể đã tích cực phối hợp với LLVT quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, chiến sĩ LLVT và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách của tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giảm nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội…

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin về sự phối hợp giữa lực lượng quân sự với các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khối dân vận và LLVT tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực khó khăn, phức tạp mà cả hệ thống chính trị đang tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện. Tích cực trong việc nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp, phương án vận động Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá vai trò quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Hà Tĩnh cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm điều động các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ hành quân giã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương chưa đạt chuẩn nông thôn mới, vùng khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông tin tới đoàn công tác những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong kết quả đó, ngoài sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, có sự đóng góp quan trọng của công tác phối hợp giữa khối dân vận và các LLVT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, quốc phòng, an ninh; các chương trình phối hợp của Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Công an sát với yêu cầu thực tiễn.

Chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt vai trò của các LLVT trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chú trọng xây dựng, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong các LLVT; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo cho các lực lượng tiến hành công tác dân vận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của LLVT tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tế gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhất là ở địa bàn khó khăn.

Thực hiện tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong nắm tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo… để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh.

