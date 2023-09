Hà Tĩnh khánh thành 600 ngôi nhà từ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an

Những ngôi nhà kiên cố, khang trang là niềm động viên lớn lao, giúp các hộ dân còn khó khăn ở Hà Tĩnh có điều kiện an cư, yên tâm lao động sản xuất.

Sáng 26/9, tại huyện Hương Khê, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ nguồn Bộ Công an vận động tài trợ và các nguồn hỗ trợ khác (Ban Chỉ đạo 630) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở (đợt 1) năm 2023. Dự lễ khánh thành có Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện nhà tài trợ: ông Cấn Văn Chăm – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn BRG và ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SeABank. Về phía Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo 630 tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 600 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do Bộ Công an vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí với mức 50 triệu đồng/nhà.

Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 630 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả thiết thực.

Thượng tướng Lương Tam Quang bàn giao nhà ở cho hộ ông Đoàn Khắc Chương (SN 1943, thôn 10, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà chúc mừng gia đình ông Đoàn Khắc Chương có ngôi nhà mới.

Để triển khai xây dựng nhà, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh thống nhất dự toán tổng kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà là gần 90 triệu đồng, trong đó, nguồn từ Bộ Công an vận động, hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh 20 triệu đồng/nhà; số còn lại do các huyện, thành phố, thị xã huy động các nguồn lực hỗ trợ.

Trên cơ sở 3 căn nhà mẫu được xây dựng tại huyện Hương Sơn, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh thống nhất tăng diện tích mặt sàn, cải tiến về cửa chính, cửa sổ, thêm phòng lồi cho mỗi căn nhà nhằm phù hợp với thực tiễn, đặc điểm khí hậu, địa hình địa phương và công năng sử dụng.

Thượng tướng Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bàn giao nhà mới cho hộ bà Phạm Thị Hằng (thôn 10, xã Hòa Hải).

Chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn được chia làm 2 giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1, hoàn thành 600 căn nhà, bàn giao vào tháng 9/2023; giai đoạn 2, hoàn thành 400 căn nhà, bàn giao trong năm 2023.

Tới nay, 600 ngôi nhà đợt 1 đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho các hộ đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được kết quả phấn khởi trên nhiều lĩnh vực.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là mục tiêu, điều kiện để đảm bảo ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thượng tướng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bàn giao nhà ở cho 10 hộ gia đình ở huyện Hương Khê

Từ 2021 đến nay, toàn tỉnh đã huy động hỗ trợ xây dựng 58 nhà văn hóa cộng đồng và hỗ trợ xây dựng mới 5.625 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Tuy vậy, do thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, đời sống của người dân Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, vùng bãi ngang. Thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn của Hà Tĩnh và với trách nhiệm cộng đồng, Bộ Công an đã kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ 50 tỷ đồng xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Đây là sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, các nhà tài trợ đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị tài trợ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ: Những ngôi nhà kiên cố, khang trang là niềm động viên, cổ vũ lớn lao về tinh thần cũng như vật chất, góp phần giúp các hộ còn khó khăn an cư, yên tâm lao động sản xuất.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt đoàn công tác Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho hay: Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn, trong đó có chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần cho chương trình được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

Chúc mừng các hộ gia đình có nhà mới, Thượng tướng Lương Tam Quang mong muốn người dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Văn Đức