Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo Hà Tĩnh

Chủ trương vận động hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở do Bộ Công an triển khai sẽ giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc phát triển KT-XH, bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Sáng 23/6, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 630) phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh. Dự lễ khánh thành có Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank - đại diện nhà tài trợ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai; một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển hiện chưa có nhà ở kiên cố.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank trao tặng biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.000 ngôi nhà với số tiền 50 tỷ đồng cho Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Thư cảm ơn các nhà tài trợ.

Bộ Công an đã có chủ trương vận động hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Mô hình nhà ở được Bộ Công an phê duyệt, phù hợp với một số địa bàn huyện miền núi, vùng biển. Kinh phí thực hiện 70 triệu đồng/nhà, trong đó 50 triệu đồng do Bộ Công an vận động tài trợ bằng nhà ở theo mô hình lắp ghép, 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh và cơ quan, đoàn thể các cấp huy động từ nguồn hợp pháp khác.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank: Việc hỗ trợ 1.000 nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn góp phần giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống; đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ ANTT tại cơ sở và xây dựng KT-XH ở địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà tài trợ đã vận động, hỗ trợ Hà Tĩnh 1.000 căn nhà với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Hà Tĩnh đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 630) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Bộ Công an về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tập trung chỉ đạo huy động nguồn kinh phí đối ứng, vật liệu, ngày công... để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với khí hậu, địa hình từng địa bàn dân cư.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh vận động nhằm hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng nhà ở đảm bảo kiên cố, phát huy cao công năng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội”.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Với truyền thống, đạo lý “lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho bà con nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cám ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ; đồng thời, mong muốn ngôi nhà mới sẽ giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân...

...và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhà ở.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hạ băng khánh thành...

... và tham quan ngôi nhà mới của gia đình chị Đồng Thị Hồng.

Cũng trong sáng 23/6, Thượng tướng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới tặng quà và gắn biển trụ sở cho Công an xã Sơn Hàm; thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ nhà mẫu tại thôn Đông Sơn (xã Quang Diệm).

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hạ băng khánh thành trụ sở...

... và tặng quà cho Công an xã Sơn Hàm.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank tặng quà lưu niệm cho Công an xã Sơn Hàm.

Đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ nhà mẫu tại thôn Đông Sơn (xã Quang Diệm).

