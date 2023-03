Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Tĩnh và các địa chỉ đỏ tại Nghệ An

Đồng chí Trần Hữu Thiều tham gia vào tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội trong những ngày đầu tổ chức này thành lập. Năm 1927, đồng chí được chỉ định vào Ban chấp hành Tổng Nông hội Nghệ An do Đông Dương Cộng sản Đảng tổ chức. Sau sự kiện Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng tại Hà Tĩnh được thành lập vào cuối năm 1929, đầu năm 1930, đồng chí Trần Hữu Thiều được Đông Dương cộng sản Đảng cử vào xây dựng cơ sở cách mạng ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 3/1930, để thống nhất về tổ chức và đưa phong trào cách mạng tiến lên, được sự ủy nhiệm của Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Trần Hữu Thiều đã triệu tập hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị được tiến hành tại bến đò Thượng Trụ (Can Lộc), bao gồm đại biểu của các chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Hội nghị cử ra Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh do đồng chí Trần Hữu Thiều làm bí thư. Ngày 22/11/1930, trong khi đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Đại biểu tỉnh, đồng chí Trần Hữu Thiều bị địch vây bắt tại thôn Phù Minh (tổng Nội Ngoại, huyện Can Lộc). Biết đồng chí là người đứng đầu phong trào đấu tranh ở Hà Tĩnh, thực dân Pháp và Nam triều Hà Tĩnh không cần xin lệnh cấp trên đã đưa đồng chí về xử bắn tại thôn Phù Minh (huyện Can Lộc) vào ngày 11/2/1931. Đồng chí Trần Hữu Thiều hy sinh lúc mới 25 tuổi.