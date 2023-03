Nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề thuộc lĩnh vực nội chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan trong khối tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 20/3, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối Nội chính.

Quý I/2023, tình hình an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ. Các cơ quan trong khối Nội chính đảm bảo thực hiện khá tốt các nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa Ban Nội chính và các cơ quan trong khối ngày càng đi vào chiều sâu, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính và các cơ quan trong khối thời gian qua.

Trong quý, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban đã tiếp nhận, phân loại và tham mưu xử lý 46 đơn thư của người dân.

Các ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, chủ động nắm, trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo vai trò, chức năng.

Các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma tuý…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phân tích, dự báo bối cảnh, tình hình địa bàn, từ đó đề nghị các cơ quan khối Nội chính tăng cường công tác phối hợp, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy và từng cơ quan trong khối Nội chính đạt được thời gian qua; đồng thời nêu một số hạn chế, chỉ ra các nhóm giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận buổi làm việc.

Trên cơ sở chỉ rõ một số hạn chế và phân tích, nhận định tình hình thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh từng nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan thuộc khối Nội chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong khối Nội chính.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính; tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Thu Hà