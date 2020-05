Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (20/5), nhiều Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

* Thạch Quý phấn đấu đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu

Sáng 20/5, Đảng bộ phường Thạch Quý tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Thạch Quý đã vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn có 68 doanh nghiệp, 571 hộ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho 1.862 lao động.

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý Nguyễn Duy Ngân trình bày báo cáo chính trị.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, phát huy lợi thế của địa phương.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,94 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ và cao hơn mức bình quân chung toàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Thạch Quý đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 80 triệu đồng/người; 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; kết nạp 4 - 6 đảng viên/năm…

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạch Quý nhiệm kỳ 2020 -2025. Ông Nguyễn Duy Ngân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

*Thạch Châu phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu bền vững

Đảng bộ xã Thạch Châu (Lộc Hà) khai mạc Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng nay

Đến nay, thu nhập bình quân của người dân Thạch Châu (Lộc Hà) đạt 42,63 triệu đồng (tăng 17,63 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu ngân sách trên địa bàn đạt 30 tỷ đồng/năm; tỉ trọng thương mại - dịch vụ đạt 45% (tăng 5% so với kế hoạch); các ngành nghề, dịch vụ phát triển đa dạng đem lại cuộc sống ấm no cho người dân…

Đại biểu biểu quyết bầu số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Thạch Châu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2019, trở thành một trong những điểm sáng của huyện Lộc Hà. Đặc biệt, để chung tay cùng chính quyền, Nhân dân đã hiến 8.710 m2 đất, phá dỡ 265 công trình, 9.780m tường rào kiên cố, đóng góp thêm tiền mặt và ngày công hơn 4,95 tỷ đồng…

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Đảng uỷ xã.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Tám tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đảng bộ xã Thạch Châu đề ra các mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới: Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020, 11/11 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 35 tỷ đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trung bình 19 tỷ đồng/năm; tỷ lệ các tổ chức đảng trực thuộc hàng năm được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt 100%...

*Sơn Kim 2 phấn đấu thu nhập bình quân trên 56,6 triệu đồng/người/năm

Sáng 20/5, Đảng bộ xã Sơn Kim 2 tổ chức Đại hôi đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Kim 2 đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016 và phấn đấu xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Phát huy lợi thế kinh tế vườn đồi, Sơn Kim 2 đã phát triển trên 432 ha chè công nghiệp, đem về nguồn thu cho người trồng khoảng 43 tỷ đồng/năm. Năm 2019, sản phẩm chè Sơn Kim 2 đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và có 260 ha chè sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế RA.

Hiện, toàn xã có 1.047 ha rừng keo và trên 200 ha rừng khoanh nuôi bảo vệ; tổng đàn trâu bò đạt 1.460 con, đàn hươu 1.000 con, đàn gia cầm các loại trên 34.000 con.

Năm 2020, tổng thu nhập toàn xã hội ước đạt 185 tỷ đồng (tăng 30,27% so với đầu nhiệm kỳ); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,51 triệu đồng/năm (tăng 32,24% so với đầu nhiệm kỳ).

Tham dự đại hội có 131 đảng viên đại diện cho 253 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xác định “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Sơn Kim 2 đã tập trung cao trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong giao dịch.

Tại đại hội, đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những nội dung báo cáo chính trị, đặc biệt là đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, huy động tối đa các nguồn lực, đến năm 2025 xã Sơn Kim 2 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu bền vững.

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2020-2025...

Đại hội cũng đã đưa ra các chỉ tiêu quan trọng đến năm 2025 như: Thu nhập bình quân đạt trên 56,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; giá trị bình quân trên một hecta canh tác đạt 100 triệu đồng/ha; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

...và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ông Cao Kỷ Vỵ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2020-2025.