Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT), báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh năm 2021 đã trở thành sân chơi nghiệp vụ bổ ích, lan tỏa những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền miệng, giáo dục lý luận chính trị.

Linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh

Theo kế hoạch, hội thi được triển khai từ tháng 6/2021 ở cấp cơ sở, tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn. Bởi vậy, các đơn vị, địa phương đã linh hoạt tổ chức hội thi theo nhiều hình thức.

Một số đơn vị như: Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, tổ chức hội thi từ cấp xã; huyện Cẩm Xuyên tổ chức thi cụm để lựa chọn thí sinh; Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vòng loại bằng video clip, không trực tiếp thi tại hội trường để hạn chế tập trung đông người; nhiều đơn vị tổ chức sơ khảo bằng hình thức chấm giáo án và chung kết hội thi cấp huyện.

Do bối cảnh dịch COVID-19, Đảng bộ Can Lộc tổ chức sơ khảo bằng hình thức chấm giáo án và chung kết hội thi cấp huyện. (Trong ảnh: Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Tâm (Đảng bộ Trường THPT Can Lộc) trình bày chuyên đề “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”)

Không chỉ vậy, để đảm bảo hạn chế tập trung đông người, hội thi chỉ có sự tham gia của thí sinh và ban giám khảo, không có khán giả cổ vũ; ban tổ chức các đơn vị còn phân chia lịch thi theo từng buổi. Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thi với nhiều hình thức phong phú như: Phát trực tiếp chương trình hội thi trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, ghi âm, ghi hình các phần thi làm tài liệu tuyên truyền…. Nhờ vậy, hội thi đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Trương Quốc Trung, người dân thôn 5, xã Hương Thủy (Hương Khê) chia sẻ: “Không được đến xem các thí sinh thi trực tiếp nhưng tôi vẫn được theo dõi qua loa phát thanh từng phần thi. Các chuyên đề thi của các thí sinh được chọn lựa kỹ, có vấn đề, khía cạnh; vì vậy, dù thời gian không dài nhưng mỗi phần thi đều chuyển tải nội dung, thông điệp rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu”.

Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021.

Dù diễn ra trong bối cảnh dịch khó khăn, nhiều thời điểm hội thi phải tạm hoãn nhưng sau gần 5 tháng triển khai (đến cuối tháng 10/2021), hội thi cấp cơ sở hoàn thành đảm bảo tiến độ. Cấp huyện và tương đương đã tổ chức 15 hội thi với sự tham gia của 348 thí sinh, trong đó có 297 BCV, tuyên truyền viên và 51 thí sinh là giảng viên LLCT giỏi. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn được 30 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh (17 BCV, tuyên truyền viên; 13 giảng viên LLCT).

Trau dồi kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng

Tham gia hội thi, mỗi thí sinh BCV, tuyên truyền viên giỏi lựa chọn một nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ công tác để trình bày.

Thí sinh tham gia thi chung kết giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh.

Với thí sinh thi giảng viên LLCT (GVLLCT) giỏi, soạn giáo án và thi các bài giảng thuộc chương trình bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, chương trình sơ cấp LLCT, chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh… Các đề cương báo cáo đã cập nhật bổ sung những điểm mới, nhận thức mới, tư duy mới của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Lãnh đạo tỉnh trao giải nhất cho 2 thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Huyền và Dương Hạnh Đạt.

Tự hào, vinh dự khi đạt giải nhất giảng viên LLCT giỏi tại hội thi cấp tỉnh, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Huyền (Đảng bộ huyện Thạch Hà) bày tỏ: “Hội thi là dịp để mỗi thí sinh chúng tôi có cơ hội được học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhằm chuyển tải, đưa kiến thức LLCT thấm sâu trong các học viên”.

Cùng chung niềm vui là thí sinh đạt giải nhất BCV cấp tỉnh, thí sinh Dương Hạnh Đạt (Đảng bộ huyện Hương Khê) bộc bạch: “Tham gia hội thi, tôi thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn với vai trò là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đưa nội dung nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả, dễ hiểu”.

Thí sinh Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Đặc biệt, hội thi lần này còn có sự tham gia của những thí sinh là cán bộ bán chuyên trách ở cấp cơ sở. Đây là nguồn cán bộ để cấp ủy bồi dưỡng, rèn luyện, bổ sung vào đội ngũ giảng viên LLCT và BCV cấp mình trong thời gian tới.

Thí sinh Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Trước khi đến với cuộc thi cấp tỉnh, tôi đã trải qua hai vòng thi cấp cụm và cấp huyện. Là cán bộ ở cơ sở tham gia ở “đấu trường” lớn, tôi rất lo lắng và hồi hộp. Thế nhưng, cũng từ cuộc thi tôi rèn được bản lĩnh cho bản thân và học hỏi được nhiều kinh nghiệm phục vụ công tác tuyên truyền, vận động hội viên của mình sau này”.

Các thí sinh đã rất công phu, đầu tư bài bản trong việc nghiên cứu tài liệu, xây dựng giáo án, đề cương dự thi. Các phần thi được ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả; dẫn chứng sát thực; liên hệ sát với thực tiễn công tác. Đây là dịp để các cấp ủy cơ quan, đơn vị có cơ sở đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, BCV cấp mình quản lý. Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên LLCT, BCV, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành hội thi cấp tỉnh, ban tổ chức sẽ tiếp tục bồi dưỡng các thí sinh đạt giải cao để sẵn sàng đua tài tại Hội thi Khu vực II (gồm 19 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương) tổ chức tại tỉnh Phú Yên vào trung tuần tháng 12 tới. Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi

Thu Hà