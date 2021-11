Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong lãnh đạo, điều hành.

Chiều 1/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để nghe kết quả thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu tham dự buổi làm việc.

Thời gian qua, mặc dù thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh khó khăn do hậu quả của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… nhưng Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã bám sát quy chế hoạt động, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực đạt được những kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp…

Chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện tốt công việc điều hành và quản lý nhà nước đảm bảo vừa đúng quy định của pháp luật vừa kịp thời, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, nhất là những tồn đọng về các dự án và công tác giải phóng mặt bằng tại thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm, dự báo tình hình, nhất là tình hình liên quan đến an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, khiếu kiện… đảm bảo ổn định tình hình để phát triển. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

9 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 16,56%

Nhờ vậy, trong 9 tháng, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 5,08% (xếp thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,56%. Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn (đến 28/10/2021) đạt 13.019 tỷ đồng (bằng 107 % dự toán cả năm); giải ngân vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt 78% kế hoạch vốn năm 2021; thu hút 43 dự án đầu tư trong nước với tổng mức 14.434 tỷ đồng…

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng được thực hiện tốt…

Tại buổi làm việc, đại biểu đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân các tồn tại, từ đó thảo luận giải pháp giúp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, ghi nhận những kết quả thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh bám sát quy chế hoạt động; thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có sản phẩm.

Tạo không khí cởi mở để phát huy tính sáng tạo của các sở, ngành, địa phương; quan tâm công tác cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo một số vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trước mắt, Ban Cán sự UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề ra kế hoạch cụ thể để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện mới.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, theo định hướng phát triển của tỉnh; tập trung cao nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục chủ động các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19; quan tâm toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Đại học Hà Tĩnh; tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hợp tác đối ngoại, nhất là phối hợp với các tỉnh của nước bạn Lào để triển khai các nhiệm vụ hợp tác giữa hai tỉnh.

Thu Hà