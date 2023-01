Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Năm 2022, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được Hà Tĩnh quan tâm tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Năm 2023, bám sát định hướng của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Nội chính Đảng Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc đã theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng văn bản, tính khả thi và hiệu quả xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, đề ra giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân.