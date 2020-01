8 mẫu SUV mới nhất đáng mua trong năm tới

6. Hyundai Tucson 2020: Mặc dù có kiểu dáng không quá mạnh mẽ và cứng cáp như những hình ảnh được Hyundai công bố trước khi giới thiệu, nhưng Tucson 2020 vẫn là mẫu SUV đáng cân nhắc để sở hữu. So với thế hệ cũ, Tucson 2020 đã được nâng cấp động cơ lên mức 2.4L hút khí tự nhiên, công suất 181 mã lực. Mẫu SUV này cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn như tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữa làn... Ảnh: The Car Connection.