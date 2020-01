Chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 - nhiều nâng cấp, chờ ngày về Việt Nam

Thế hệ thứ 12 của chiếc sedan hạng C được xây dựng trên nền tảng mới Toyota New Global Architecture (TNGA), đã được áp dụng lên các mẫu như Prius, C-HR hay Camry 2019. Kích thước của Toyota Corolla Altis 2020 cũng được cải thiện so với đời cũ.