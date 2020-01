Chủ động kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Năm 2019, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục được nâng lên, nhiều ca bệnh nặng được cứu sống kịp thời, nhiều cán bộ y tế sẵn sàng hiến máu để cấp cứu bệnh nhân.

Chiều nay (2/1), Sở Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Trong năm vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế và sự vào cuộc của chính quyền địa phương cấp huyện, xã, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88%, tỷ lệ người dân được khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử với đầy đủ các thông tin cơ bản về sức khỏe đạt trên 90%.

Giám đốc BVĐK Lộc Hà Dương Hùng Anh: Mong tỉnh sớm thống nhất phương án, mô hình trung tâm y tế cấp huyện để triển khai

Đặc biệt, ngành y tế đã chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm. Nhờ đó trong năm chỉ xẩy ra một số ca dịch như sởi, ho gà tại mội số địa phương, ngay khi phát hiện đã được khống chế kịp kịp thời.

Riêng đối với dịch sốt xuất huyết, mặc dù bùng phát trên diện rộng, diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành với hàng chục ngàn ca bị mắc, song tại Hà Tĩnh, chỉ có 274 ca mắc, đến nay đã khống chế thành công, không có trường hợp tử vong.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm: Hiện nay, nhiều máy móc thiết bị tại các trung tâm tế dự phòng tuyến huyện chưa sử dụng hết công suất, chức năng. Đề nghị các đơn vị soát xét để có phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất.

Trong hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm, ngành đã thực hiện tốt việc khám sàng lọc đái tháo đường, tăng huyết áp cho người dân trên 40 tuổi tại 255 xã, phường, thị trấn với tổng số người dân được sàng lọc là 233.665 người.

Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì; hoạt động phòng chống HIV/AIDS đạt nhiều kết quả to lớn và đảm bảo an toàn; việc xây dựng trạm y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn được triển khai đồng loạt và trở thành phong trào thi đua giữa các địa phương...

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoàng Quang Trung: Năm 2019, bệnh viện đã triển khai đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo chương trình chỉ đạo tuyến cho 15 bệnh viện tuyến dưới với tổng số 101 học viên, 37 gói kỹ thuật. Sau khi chuyển giao, các kỹ thuật đều được áp dụng hiệu quả tại cơ sở, xử lý nhiều ca bệnh khó, nguy cấp.

Về hoạt động khám chữa bệnh, trong năm 2019, có 2.365.000 lượt người khám bệnh, trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện là 238.443 bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch của các bệnh viện tuyến tỉnh ước đạt 122% và tuyến huyện là 130,6%.

Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh không ngừng được nâng lên, nhiều ca bệnh nặng được cứu sống kịp thời, nhiều cán bộ y tế sẵn sàng hiến máu để cấp cứu bệnh nhân. Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 97% và tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt trên 94%.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu: Những kết quả đạt được trong năm 2019 là rất đáng trân trọng, thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, tạo sự hài lòng cho người bệnh. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, đòi hỏi các đơn vị trong toàn ngành phải nỗ lực và quyết liệt hơn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Theo đó, ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xẩy ra; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn; nâng cao năng lực KCB ban đầu của các trạm y tế thông qua các hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên bác sĩ của trung tâm y tế và bệnh viện tuyến huyện xuống trạm y tế...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận năm qua các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới với nhiều cách làm sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cảnh quan các cơ sở y tế ngày một xanh - sạch - đẹp; công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung quyết liệt.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Ban Văn hóa - Xã hội sẽ nghiên cứu để tham mưu tỉnh ban hành chính sách phù hợp cho đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở, góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị Sở quan tâm hơn đến công tác đạo tạo, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; tham mưu tỉnh bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 78 "về đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành Y tế Hà Tĩnh trong năm 2020: Đạt 26 giường bệnh/10.000 dân; 10,5 bác sĩ/10.000 dân Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế >90% Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt >90% 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi lần lượt là <8,7% và <14,1%

Phúc Quang