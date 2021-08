Tối 21/8: Thêm 11.321 ca COVID-19, Bình Dương tiếp tục nhiều nhất với 4.505 ca

Bản tin dịch COVID-19 tối 21/8 của Bộ Y tế cho biết có 11.321 ca mắc mới COVID-19, Bình Dương tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 4.505 ca. Trong ngày có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

Tính từ 18h30 ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.505), TP. Hồ Chí Minh (4.084), Tiền Giang (589), Đồng Nai (551), Long An (393), Đà Nẵng (197), Đồng Tháp (109), Cần Thơ (100), Tây Ninh (83), Hà Nội (76), Khánh Hòa (76), An Giang (71), Nghệ An (60), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Phú Yên (45), Kiên Giang (43), Bình Thuận (43), Bến Tre (42), Đắk Lắk (32), Quảng Nam (32), Trà Vinh (24), Hậu Giang (12), Gia Lai (11), Lâm Đồng (10), Bình Phước (8 ), Lạng Sơn (7), Cà Mau (6), Thừa Thiên Huế (6), Quảng Bình (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (3), Quảng Ngãi (3), Thanh Hóa (3), Hà Tĩnh (3), Ninh Bình (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Hải Dương (1), Phú Thọ (1) trong đó có 7.428 ca trong cộng đồng.

- Ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca. Tại Bình Dương tăng 2.400 ca, TP Hồ Chí Minh tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối 21/8:

- Cả thế giới có 211.689.027 ca nhiễm, trong đó 189.425.621 ca khỏi bệnh; 4.431.052 ca tử vong và 17.832.354 ca đang điều trị (109.400 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 179.305 ca, tử vong tăng 4.243 ca.

- Châu Âu tăng 29.251 ca; Bắc Mỹ tăng 23.564 ca; Nam Mỹ tăng 0 ca; châu Á tăng 125.373 ca; châu Phi tăng 0 ca; châu Đại Dương tăng 1.117 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 77.212 ca, trong đó: Indonesia tăng 16.744 ca, Malaysia tăng 22.262 ca, Thái Lan tăng 20.571 ca, Philippines tăng 16.694 ca, Campuchia tăng 493 ca, Lào tăng 411 ca, Singapore tăng 37 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 336.707 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.425 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 332.626 ca, trong đó có 137.313 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

+ Có 03 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (171.801), Bình Dương (66.447), Long An (17.440), Đồng Nai (16.839), Tiền Giang (6.575).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 140.087 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 687 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Số ca tử vong trong ngày hôm nay chưa cập nhật do Tiểu ban điều trị chưa chuyển số liệu về

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 212.537 xét nghiệm cho 905.353 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.268.865 mẫu cho 27.043.618 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 20/8 có 190.681 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 16.494.665 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.787.599 liều, tiêm mũi 2 là 1.707.066 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà.

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4035/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 về việc bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Bộ Y tế ban hành Công văn số 6866/BYT-BMTE ngày 21/8/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Y tế các Bộ, ngành về việc ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- TP. Hồ Chí Minh triển khai Hệ thống tra cứu thông tin người bệnh COVID-19 thông qua việc kết nối thông tin bệnh nhân trên hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở điều trị để cung cấp cho gia đình bệnh nhân có thể tra cứu được tình trạng người thân của mình, nhắn tin đến người nhà bệnh nhân khi tình trạng bệnh của họ thay đổi.

- Từ 0h ngày 22/8, tỉnh Bình Dương nâng mức giãn cách xã hội với 11 phường ở TP Thuận An và thị xã Bến Cát, với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, cách ly tuyệt đối “người cách ly người, nhà cách ly nhà”. Triển khai đợt 2 về chiến lược xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng. Qua đó nhằm quét triệt để F0 ra khỏi cộng đồng; đồng thời tập trung vào khâu thu dung, điều trị, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

- Sau 7 ngày thực hiện “cách ly nhà với nhà”, thành phố Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày nữa để thực hiện chiến lược tách F0 khỏi cộng đồng. Trong thời gian này, Thành phố tiếp tục chiến lược xét nghiệm toàn diện 3 lần cho đại diện 100% hộ dân.

