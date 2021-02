1.000 người ra quân quyết tâm vì một thành phố Hà Tĩnh không tiếng pháo nổ

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng gồm Công an TP Hà Tĩnh, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố với tổng quân số trên 1.000 người tập trung tuần tra khép kín, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo nổ để người dân vui xuân, đón tết an toàn.