1.300 “mắt thần” đảm bảo an ninh cho thành phố Hà Tĩnh

Ngoài 500 camera giám sát an ninh tập trung của phường, xã, TP Hà Tĩnh đã vận động các hộ dân, tổ chức hướng thêm 800 mắt ra trục đường, điểm công cộng…

TP Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt 500 mắt camera giám sát an ninh trên 15/15 phường, xã

Mô hình camera giám sát an ninh được thực hiện ở TP Hà Tĩnh từ năm 2018, nhằm hỗ trợ công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, góp phầm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Từ 3 đơn vị thí điểm đầu tiên (các phường: Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú), đến nay thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt 500 mắt camera giám sát an ninh trên 15/15 xã, phường, kết nối hình ảnh về trung tâm đặt tại trụ sở công an các phường, xã.

Cùng với đó, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động từ nguồn lực xã hội hóa, vừa tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra, khám phá nhiều vụ án, giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Camera trên đường Nguyễn Huy Tự, vừa giám sát an ninh, vừa giám sát các vấn đề về an toàn giao thông

Hiện, toàn thành phố đã vận động lắp mới, điều chỉnh gần 800 mắt camera của các hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan, trường học trên địa bàn hướng ra các trục đường, khu vực công cộng, điểm nút giao thông nhằm hỗ trợ giám sát an ninh, an toàn giao thông.

Từ năm 2018 đến nay, hệ thống camera giám sát an ninh đã hỗ trợ Công an thành phố Hà Tĩnh và các phường, xã điều tra, làm rõ trên 200 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội và an toàn giao thông.

Tuệ Anh