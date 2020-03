57 đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh “phê” ma túy!

Tối 26/3, Thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông tin: 76 đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke My Friend (do 1 người Nghệ An đứng chủ), ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) hầu hết đều dương tính với ma túy và chủ yếu thường trú ở Nghệ An.

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng 26/3/2020, Phòng Cảnh sát ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã bất ngờ đột kích quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân.

Kiểm tra tại 5 phòng hát, lực lượng chức năng phát hiện 76 thanh niên đang sử dụng ma túy (Methampetamine, Ketamin cùng dụng cụ sử dụng).

Đặc biệt, tại phòng VIP 2 có 10 nam, 10 nữ đang sử dụng ma túy để mừng sinh nhật đối tượng L.D.N (SN 1989), quê ở Can Lộc (Hà Tĩnh).

Trong số 76 đối tượng bị bắt quả tang có 57 người thường trú ở Nghệ An, 14 người thường trú tại Hà Tĩnh và 1 người ở Thanh Hóa, 1 người ở Đà Nẵng, 1 người ở TP Hồ Chí Minh, 2 người trú tại Đắc Lắc.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã xác định được chủ quán Karaoke My Friend là một đối tượng ở Nghệ An. Tại thời điểm kiểm tra người này không có mặt, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Cúc