62 tài xế “thổi bay” gần 200 triệu đồng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Trong vòng hơn 1 tháng, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xử lý 62 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 185 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường thôn Đại Vường, xã Sơn Phú.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” của Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh, từ ngày 20/3/2021 đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành 40 đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo đó, lực lượng công an giao thông đã kiểm tra hàng trăm phương tiện các loại; phát hiện, xử phạt và tước bằng lái xe có thời hạn 62 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng mức phạt hơn 185 triệu đồng.

Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, lực lượng cũng tiến hành xử phạt 16 trường hợp vi phạm các lỗi như: chở hàng vượt quá chiều cao, tải trọng cho phép, kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất với tổng mức phạt 50,3 triệu đồng.

Theo ghi nhận, hầu hết người điều khiển các phương tiện đều chấp hành tốt hiệu lệnh của lực lượng CSGT, nghiêm túc phối hợp trong việc kiểm tra nồng độ cồn.

Kiểm tra trọng tải các phương tiện lưu thông tại đường Hải Thượng Lãn Ông ở xã Sơn Giang.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Hương Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người điều khiển các phương tiện giao thông. Qua quá trình tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt, đến nay, số lượng người vi phạm đang có dấu hiệu giảm dần.

Ngoài xử lý nghiêm, Công an huyện Hương Sơn còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người điều khiển phương tiện giao thông.

Đại úy Nguyễn Duy Đức (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Hương Sơn) cho biết: “Để bảo đảm TTATGT, trật tự an toàn xã hội dịp lễ 30/4 - 1/5/2021 và bảo vệ bầu cử, chúng tôi tiếp tục huy động tối đa quân số và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung tại những tuyến, địa bàn có tình hình TTATGT phức tạp, cung đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT, khung giờ thường xảy ra tai nạn...

Quá trình điều tra, giải quyết các vụ tai nạn, va quệt giao thông đều tiến hành kiểm tra về chất ma tuý, nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để góp phần đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn”.

Ánh Dương