7 đối tượng thuê khách sạn ở Hà Tĩnh sử dụng ma túy bất chấp cảnh báo dịch

Giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp, 7 đối tượng thuê phòng 306 của Khách sạn Đại Hồng ở xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) để “phê” ma túy.

7 đối tượng thuê khách sạn tụ tập sử dụng ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện

Vào lúc 00 giờ 30’ ngày 20/8, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Thạch Văn tiến hành kiểm tra phòng 306 - Khách sạn Đại Hồng.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 7 đối tượng (2 nam, 5 nữ) đang tụ tập “phê” ma túy.

Các đối tượng bao gồm: T.V.H (SN 1992), ở xã Thạch Khê; N.V.H (SN 1994), xã Thạch Lạc; M.T.H (SN 1996), xã Thạch Văn; T.T.L (SN 1990), ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh; H.T.L (SN 1992), Đ.T.K.A (SN 1998) và P.T.H (SN 1995) đều trú tại: xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 túi ni lông có dính nhiều chất tinh thể màu trắng, 1 đĩa sứ, 1 ống hút được quấn bằng tiền polime và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Hiện, vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 7 đối tượng trên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hữu Trung