Bắt 2 anh em ruột từ Nghệ An vào Hà Tĩnh cướp giật dây chuyền người đi đường

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng đến từ Nghệ An về hành vi cướp giật tài sản, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng.

Ngày 18/9, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Q. (SN 1962, ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) về việc khi bà đang đi xe đạp trên đường Trần Phú, thuộc địa bàn xã Thạch Trung, thì bị 2 đối tượng đi xe máy cướp đi một dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Thạch Trung nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức truy bắt các đối tượng.

Hình ảnh trích xuất từ camera trên đoạn đường 2 đối tượng di chuyển.

Căn cứ lời khai của người bị hại, người làm chứng và hướng tẩu thoát của đối tượng, Công an TP Hà Tĩnh triển khai các tổ công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh và lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu chứng cứ, đến 16h ngày 19/9, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo An (SN 2006) cùng người em ruột là Nguyễn Hoàng Tuấn Kh. (SN 2008), đều trú tại xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo An.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Hoàng Bảo An rủ Nguyễn Hoàng Tuấn Kh. đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Ngày 18/9, An và Khang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter BKS: 73F1-41828 di chuyển dọc quốc lộ 1 từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để tìm “mồi”.

Khi đến đường Trần Phú thuộc địa phận xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Khang phát hiện người phụ nữ điều khiển xe đạp đi cùng chiều phía trước trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên nói với An điều khiển xe áp sát rồi dùng tay giật lấy và tẩu thoát về huyện Nam Đàn.

Sau đó, Khang mang sợi dây chuyền đến 1 tiệm vàng thuộc thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn bán được 6.200.000 đồng. Số tiền này cả 2 đối tượng sử dụng tiêu xài và chơi điện tử hết.

Đấu tranh mở rộng, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, vào cuối tháng 3/2023, Nguyễn Hoàng Bảo An và Nguyễn Hoàng Tuấn Kh. còn thực hiện hành vi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ tại địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Bảo An về tội “Cướp giật tài sản”.

Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hùng Quý