Bắt 2 đối tượng lừa bán điện thoại trên mạng, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Đối tượng Đặng Văn Hoàng và Khúc Hà Tú đã lừa đảo hơn 200 bị hại (trong đó có nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàng (SN 1994) và Khúc Hà Tú (SN 2003) - đều trú tại xã Tân Hội, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 đối tượng Đặng Văn Hoàng và Khúc Hà Tú bị bắt cùng tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội rao bán điện thoại qua mạng cho người dân trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và địa bàn cả nước có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo. Để làm rõ hành vi của các đối tượng, cơ quan công an đã lập chuyên án và tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu phạm tội của các đối tượng. Ngày 18/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số phòng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ thành công 2 đối tượng Đặng Văn Hoàng (SN 1994) và Khúc Hà Tú (SN 2003), đều trú tại xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, thu giữ tang vật là 1 bộ máy tính bàn, 6 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận: Thời gian qua, Hoàng và Tú đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung rao bán điện thoại Iphone giá rẻ để mời gọi khách hàng có nhu cầu liên hệ. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ thương lượng giá cả và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc trước qua số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền của khách hàng đặt cọc theo yêu cầu, các đối tượng chủ động chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền nói trên.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, với phương thức trên, hai đối tượng đã lừa đảo hơn 200 bị hại (trong đó có nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 22/8, Công an huyện Đức Thọ đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàng và Khúc Hà Tú.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nga Nguyễn