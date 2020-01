Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên cùng một chuyến xe khách

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới trên cùng một chuyến xe khách.

Đối tượng Võ Thành Chung bị bắt giữ cùng tang vật 47 viên hồng phiến

Cụ thể: Vào lúc 16h30 ngày 16/1, tại luồng nhập cảnh Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ gồm: Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, Chi Cục Hải quan CKQT Cầu Treo đã tiến hành kiểm tra xe khách Tuấn Việt, BKS Lào 6868, chạy tuyến Viêng Chăn – Nghệ An nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng Võ Quang Đông bị bắt giữ cùng 4 viên hồng phiến

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại giường nằm của đối tượng Võ Thành Chung (SN 1983, trú tại Nghĩa An, Nghĩa Đàn – Nghệ An), cất dấu 47 viên hồng phiến và tại giường nằm của Võ Quang Đông (SN 1985, trú tại Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn – Nghệ An cất giấu 4 viên hồng phiến).

2 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng (Võ Thành Chung mua 47 viên hồng phiến với giá 200 ngàn kíp Lào; Võ Quang Đông mua 4 viên với giá 40 ngàn kíp Lào.

Hiện, Đồn biên phòng CKQT Cầu Treo đang tiến hành điều tra, hoàn chỉnh các thủ tục, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Toàn