Bắt đối tượng tại Hương Sơn trốn nã về tội đánh bạc

Bị truy nã về tội “Đánh bạc”, Thái Văn Long (SN 1984, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị bắt sau hơn 10 tháng lẩn trốn.

Thái Văn Long bị bắt sau hơn 10 tháng lẩn trốn.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8/2/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện, bắt giữ Thái Văn Long (SN 1984, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) bị truy nã về tội “Đánh bạc”.

Trước đó vào ngày 1/4/2021, Thái Văn Long cùng đồng bọn đang thực hiện hành vi đánh bạc tại tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh thì bị Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện, bắt quả tang. Thái Văn Long đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Hồng Lĩnh đã củng cố hồ sơ, tài liệu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Thái Văn Long về tội “Đánh bạc”.

Cơ quan điều tra làm lấy lời khai đối tượng trốn nã Thái Văn Long.

Quá trình bỏ trốn, Long đã liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Long khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà của mình ở thị trấn Phố Châu.

Theo tài liệu cơ quan công an, năm 2020, Thái Văn Long từng bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TX Hồng Lĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương