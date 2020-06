Bắt đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy đá từ Hà Tĩnh đi Bình Dương

Tại cơ quan công an, Lê Văn Định (Hương Khê – Hà Tĩnh) khai nhận vận chuyển 2 kg ma túy đá từ Hà Tĩnh vào Bình Dương để lấy tiền công.

Đối tượng Lê Văn Định

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an TX Kỳ Anh, Công an huyện Hương Khê và Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 13 giờ ngày 16/6, tại khu vực đối diện cổng ga tàu Hương Phố (tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê), tổ công tác liên ngành phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon màu đen, bên trong chứa 2 kg ma túy đá cùng các vật chứng liên quan khác.

Tang vật bị thu giữ

Đối tượng bị bắt là Lê Văn Định (SN 1988), trú tại xóm Thượng Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tên Thu ở Hà Tĩnh vào Bình Dương để nhận tiền công. Khi đang chuẩn bị lên tàu vào Nam, Lê Văn Định đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Lê Văn Định là đối tượng bất hảo trên địa bàn, có tới 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp, vừa được mãn hạn tù vào tháng 2/2020.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thanh Ngà – Anh Cường