Bắt được nghi can gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở TX Hồng Lĩnh

Nghi can gây ra vụ án mạng ở tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh khiến 1 người chết, 1 người bị thương đã bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ sau 8 giờ lẩn trốn.

Nghi can Nguyễn Doãn Vạn (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an.

Theo nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ) - nghi can gây ra vụ án mạng ở tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh khiến 1 người chết, 1 người bị thương, đã bị bắt giữ ở khu vực thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc lúc 21h ngày 7/5.

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào lúc 13h ngày 7/5, Nguyễn Doãn Vạn xông vào nhà bà Trần Thị L. (SN 1969, tổ dân phố 3, phường Nam Hồng). Tại đây, Vạn đã dùng dao đâm bà L. và ông Nguyễn Văn B. (SN 1966) rồi bỏ trốn.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà L. đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh phong toả hiện trường, điều tra sự việc và tổ chức truy bắt nghi can Nguyễn Doãn Vạn.

Chính quyền phường Nam Hồng cho biết, Nguyễn Doãn Vạn từng có thời gian sống chung với bà Trần Thị L. Vạn là đối tượng có tiền án về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản.

Đức - Nam