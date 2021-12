Bắt giữ 6 đối tượng trộm cắp xe kéo, cổng sắt, vật liệu xây dựng... ở Hà Tĩnh

Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Văn Ngạn (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.