Bắt nghi can lừa người dân Cương Gián hàng chục tỷ đồng

Theo tố giác của một số công dân xã Cương Gián (Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Chí Thanh (trú tại tỉnh Bình Dương) đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Thanh

Ngày 4/8/2023, tại phiên tiếp dân của Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp nhận đơn tố giác của một số công dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Nguyễn Chí Thanh (1976, trú tại TP Thủ Đầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ nội dung vụ việc.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh; ngày 14/8/2023 đã ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 6/9/2023, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Chí Thanh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Để kịp thời truy bắt, không để đối tượng bỏ trốn gây khó khăn cho hoạt động điều tra, ngày 9/9/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã thành lập tổ công tác trực tiếp thi hành lệnh bắt và dẫn giải Nguyễn Chí Thanh từ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ điều tra vụ án.

Người dân xã Cương Gián cảm ơn Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh (bên phải) đã kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ án.

Hồng Nhung