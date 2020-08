Bắt đôi nam nữ tàng trữ ma túy đá trong nhà nghỉ ở Can Lộc

Lê Thanh Hải (SN 1996) và Phạm Thị Quỳnh (SN 2000), cùng trú tại xã Thuần Thiện bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Thanh Hải và Phạm Thị Quỳnh

Vào khoảng 15h45 ngày 23/8, tại phòng 304, nhà nghỉ 68, tổ dân phố 6 (thị trấn Nghèn, Can Lộc), Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thanh Hải và Phạm Thị Quỳnh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 bóng thủy tinh màu trắng, 1 cân tiểu ly và các tang vật có liên quan.

Theo lời khai ban đầu của Lê Thanh Hải, các túi ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá, được đối tượng mua về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra.

Thiên Vỹ - Quốc Huy