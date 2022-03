Bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản ở Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh

Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981) trú tại xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Trọng Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 3/3/2022 Công an xã Thạch Đài (Thạch Hà) nhận được 2 đơn trình báo của anh Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài) về việc vào khoảng 5 giờ 10 phút ngày 2/3/2022, anh bị kẻ gian lấy cắp 1 chiếc xe kéo, loại hai bánh, giá trị khoảng gần 7 triệu đồng; anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1983, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài) về việc vào khoảng 3 giờ ngày 2/3/2022, anh bị kẻ gian lấy cắp 1 chiếc tăng bua (bộ phận xe khách), 1 bàn ép lá côn (bộ phận của xe tải), trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an xã Thạch Đài đã phối hợp với Công an xã Cẩm Thạch cùng Công an xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thủ phạm của các vụ trộm trên là Nguyễn Trọng Tuấn.

Qua đấu tranh, Tuấn đã khai nhận ngoài 2 vụ trộm, còn thực hiện trộm 3 tấm sắt của một nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh. Toàn bộ, số tài sản trộm được, Tuấn bán cho chị T.T.H ở xã Cẩm Thạch để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Bảo Trung