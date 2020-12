Bắt xe tải vận chuyển gỗ lậu từ Hương Sơn ra Thanh Hóa

Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ và Đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ xe ô tô biển số 36C - 17752 chở trái phép 8m3 gỗ thành khí từ Hương Sơn ra Thanh Hóa.

Chiếc xe tải mang biển số 36C -17752 chở 8m3 gỗ thành khí từ xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn ra tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ

Chiều tối ngày 26/12, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ và Đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Tùng Ảnh, Đức Thọ đã phát hiện xe ô tô tải biển số 36C -177.52 do Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1988), trú tại xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển chở 8m3 gỗ thành khí (chưa xác định được chủng loại, nhóm gỗ), không có giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ.

Tài xế Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1988) tại cơ quan Công an huyện Đức Thọ

Qua đấu tranh lái xe Nguyễn Sỹ Chiến khai nhận, số gỗ nói trên được một người ở tỉnh Thanh Hóa thu mua của một người dân trú tại xã Sơn Hồng và thuê chở về Thanh Hóa.

Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ và Đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời chuyển số gỗ nói trên cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Phú