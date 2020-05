BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ cặp tàu công suất lớn khai thác hải sản tận diệt bằng giã cào

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng Hà Tĩnh, 2 chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và khai thác hải sản trên biển.

Tàu cá mang biển kiểm soát NA 90677 TS đang khai thác trái phép thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/5, tại vùng biển giáp ranh giữa huyện Lộc Hà và Thạch Hà, cách bờ khoảng 1,5 hải lý, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà và Văn phòng Thanh tra, kiểm soát nghề cá Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển phát hiện, bắt quả tang cặp tàu có công suất gần 1.000 CV đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định.

Các lao động và số ngư cụ bị lực lượng biên phòng Hà Tĩnh thu giữ đưa vào bờ.

Đó là tàu cá mang biển kiểm soát NA 90677 TS do Đặng Xuân Diệu (sinh năm 1986) làm thuyền trưởng và tàu cá mang biển kiểm soát NA 90741 TS do Đặng Văn Duyệt (sinh năm 1992) làm thuyền trưởng, đều trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi trên 2 tàu cá còn có 6 lao động khác, đều quê ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng đưa tàu cá vi phạm vào Cảng cá Thạch Kim để làm rõ.

Qua kiểm tra, 2 chủ tàu không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến phương tiện và khai thác hải sản trên biển.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa Sót điều tra làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Mạnh

(BĐBP Hà Tĩnh)